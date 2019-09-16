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Ждем сестричку: принцесса Шарлотта разболтала в школе секрет Кейт Миддлтон

STYLERПерсоны    16.09.2019 - 14:05
Ждем сестричку: принцесса Шарлотта разболтала в школе секрет Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком (коллаж: РБК-Украина)

О беременности Кейт Миддлтон говорят и другие признаки

Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком. Слухи о том, что герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям не собираются останавливаться на трех детях, ходят уже очень давно.

Но теперь они вспыхнули с новой силой, пишет австралийское издание New Idea.

Так, четырехлетняя принцесса Шарлотта, которую родители провели в школу 5 сентября, на радостях разболтала своим новым одноклассникам, что "у мамочки будет еще одна девочка".

При этом Шарлотта говорила достаточно громко и была уверена в своих словах. Детский разговор случайно подслушала одна из помощниц учителей, которая не могла поверить своим ушам.

Ждем сестричку: принцесса Шарлотта разболтала в школе секрет Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком (фото: royal.uk)

Кроме того, фанаты королевской семьи заметили еще одну очень важную деталь - Кейт Миддлтон сменила прическу - с осветленными и подстриженными локонами герцогиня Кембриджская появилась впервые, когда отводила Шарлотту в школу.

Эта деталь любопытна тем, что Кейт меняла прическу в начале каждой из трех беременностей - подстригала челку или делала волосы короче. Предполагается, что таким образом она старается отвлечь внимание от своей фигуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4-летняя дочь Кейт Миддлтон показала "неприличный" жест.

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