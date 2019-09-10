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Фанаты в восторге: сеть поразил редкий снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма

STYLERПерсоны    10.09.2019 - 19:46
Фанаты в восторге: сеть поразил редкий снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям (Коллаж РБК-Украина)

Фотография Кейт Миддлтон и принца Уильяма покорила поклонников

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают радовать поклонников своей нежностью и любовью к друг другу. На этот раз в сети появилось фотодоказательство этого факта. На одной из фан-страничек звездных супругов опубликовали редкую фотографию, которая ране, судя по всему, не "гуляла" в сети.

На снимке принц Уильям с такой любовью смотрит на Кейт, что может позавидовать каждый. По мнению поклонников, чувства этой пары очень сильны.

Фанаты в восторге: сеть поразил редкий снимок Кейт Миддлтон и принца УильямаФото: Принц Уилья и Кейт Миддлтон (instagram.com/familyofwilliamandcatherine)

В комментариях фанаты пишут, что именно так выглядит любовь, ведь в глазах пары именно она.

Фанаты в восторге: сеть поразил редкий снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Скриншот комментариев ((instagram.com/familyofwilliamandcatherine)

Судя по всему эту фотографию сделали пару лет назад, так как королевская пара сейчас выглядит более умудренной опытом.

Напомним, что Кейт и Уильям поженились в апреле 2011 года после почти десяти лет знакомства. У супругов подрастают трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Как мы ранее писали, Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию.

До этого стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон.

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