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Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию: что произошло

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 14:59
Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию: что произошло
Принцессе Шарлотте сменили имя (Коллаж РБК-Украина)

Принцессу Шарлотту в школе будут называть по-другому

Принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которой в мае 2019 года исполнилось четыре года, вынуждена сменить фамилию, так как в четверг, 5 сентября, она отправилась в школу. Для обучения ей выбрали лондонское учебное заведение Thomas's Battersea, в котором также обучается и ее старший брат, принц Джордж. Об этом пишет издание Hello!

Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию: что произошло

Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей в школу (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За обучение принцессы Шарлотты герцоги Кембриджские будут платить меньше, чем за обучение принца Джорджа, так как им положена скидка за второго ребенка.

Однако юной принцессе придется сменить официальную фамилию всех членов королевской семьи на более простую. Теперь она стане не Шарлотта Маунбаттен-Виндзор, а Шарлотта Кембридж.

Как отмечают в издании, это королевская традиция – менять детям фамилии при поступлении в школу. Принц Уильям, отец Шарлотты, а также принц Гарри, его брат, во время учебы носили фамилию Уэльс.

Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию: что произошло

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Старший брат Шарлотты, принц Джордж, также сменил фамилию при поступлении в школу, и такая же участь ожидает и самого младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Луи при поступлении в школу станет Луи Кебриджем. Фамилия взята от титула родителей – герцогов Кембриджских.

А вот сын Меган Маркл и принца Гарри – малыш Арчи, скорее всего фамилию менять при поступлении в школу не будет, так как у него нет никаких титулов. В его школьных документах он будет указан также, как и в свидетельстве о рождении – Арчи Маунбаттен-Виндзор.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4-летняя дочь Кейт Миддлтон показала "неприличный" жест.

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Новости Украины Кейт МиддлтонпринцессаПринц Уильям
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