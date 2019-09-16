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Чекаємо сестричку: принцеса Шарлотта розбовкала в школі секрет Кейт Міддлтон

STYLERПерсони    16.09.2019 - 14:05
Чекаємо сестричку: принцеса Шарлотта розбовкала в школі секрет Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон вагітна четвертою дитиною (колаж: РБК-Україна)

Про вагітність Кейт Міддлтон говорять і інші ознаки

Кейт Міддлтон вагітна четвертою дитиною. Чутки про те, що герцогиня Кембриджська та її чоловік принц Вільям не збираються зупинятися на трьох дітях, ходять вже дуже давно.

Але тепер вони спалахнули з новою силою, пише австралійське видання New Idea.

Так, чотирирічна принцеса Шарлотта, яку батьки провели в школу 5 вересня, на радощах розбовкала своїм новим однокласникам, що "у матусі буде ще одна дівчинка".

При цьому Шарлотта говорила досить голосно і була впевнена у своїх словах. Дитячу розмову випадково підслухала одна з помічниць вчителів, яка не могла повірити своїм вухам.

Чекаємо сестричку: принцеса Шарлотта розбовкала в школі секрет Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вагітна четвертою дитиною (фото: royal.uk)

Крім того, фанати королівської сім'ї помітили ще одну дуже важливу деталь - Кейт Міддлтон змінила зачіску - з освітленими і підстриженими локонами герцогиня Кембриджська з'явилася вперше, коли відводила Шарлотту до школи.

Ця деталь цікава тим, що Кейт змінювала зачіску при кожній з трьох вагітностей - підстригала чубчик або робила волосся коротше. Передбачається, що таким чином вона намагається відвернути увагу від своєї фігури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4-річна дочка Кейт Міддлтон показала непристойний жест.

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