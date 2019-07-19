ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жара и резкий холод: украинцев озадачили прогнозом на ближайшие дни

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 11:49
Жара и резкий холод: украинцев озадачили прогнозом на ближайшие дни
Фото: коллаж РБК-Украина

Погода в день выборов 21 июля будет дождливая в ряде областей

Погода в Украине на выходных 20 и 21 июля будет дождливая, однако температура воздуха повысится. Осадки будут сопровождаться грозами в западных, северных, и в отдельных районах Винницкой и Одесской областей. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В субботу и воскресенье в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей столбики термометров покажут днем от +27 до +32 градуса.

В западных и северных областях температура воздуха прогнозируется в пределах +24... +29 градусов, местами - до +30 градусов.

На выходных в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди с локальными грозами. 20 июля осадки также накроют отдельные районы Винницкой и Одесской области.

Жара и резкий холод: украинцев озадачили прогнозом на ближайшие дни

Метеокарта Европы на 20 и 21 июля (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, однако сохраняется вероятность небольшого дождя. В воскресенье осадки также вероятны 

В столице 20 июля температура воздуха днем ожидается около ​​+25... +27 градусов. 21 июля потеплеет - ожидается от +26 до +29 градусов.

"Возьмите на избирательные участки небольшие зонты, вдруг что, можно от неприятных лиц на стендах закрываться", - отметила Диденко.

Жара и резкий холод: украинцев озадачили прогнозом на ближайшие дни

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По ее прогнозу, в понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, разве что в южных областях усилится жара.

При этом со вторника, 23 июля, украинцам стоит ждать ощутимое похолодание, которое принесет северный ветер.

Жара и резкий холод: украинцев озадачили прогнозом на ближайшие дни

Метеокарта Европы на 20 и 21 июля (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Также мы писали о том, что синоптик назвала точную дату возвращения жары в Украину.

Потепление и грозы со шквалами: кому синоптики прогнозируют неприятности Страшный ливень всего за час затопил Черновцы: в сети показали видео стихии
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь