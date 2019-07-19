Синоптик предупредила об очередном похолодании в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине 23 июля ожидается похолодание

Погода в Украине на выходные, 20 и 21 июля, повысится, а уже с 23 июля ожидается похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра, 20 июля, в Украине ожидается дождь, а во вторник, 23 июля, - похолодание. Вместе с тем, 20-21 июля температура воздуха в Украине повысится.

"В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27+32 градуса. На западе и севере ожидается +24+29, местами до +30 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской областей. Но солнца также будет достаточно, ведь это - летние дожди", - сообщила она.

В Киеве завтра ожидается сухая погода и до +27 градусов тепла днем. В воскресенье, 21 июля, в Киеве возможен дождь и до +29 градусов.

"В понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится. А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - добавила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 19 июля, погода в Украине будет способствовать повышению уровня пожарной опасности в большинстве областей.