Жара с грозами: синоптик дала устрашающий прогноз на день выборов

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни огорчит жителей нескольких регионов

Погода в Украине в день выборов порадует жителей большинства областей повышением температуры и ярким солнцем. Однако в некоторых областях конец недели будет дождливым и с грозами. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие дни жара накроет всю Европу и местами ожидается повышение температуры до +40 градусов. В Украине начнется постепенное потепление и к воскресенью ожидается до +33 градусов.

"21 июля в южной части Украины, на Востоке и местами в Центре также будет жарко, +28 +33 градуса, а на остальной территории +25 +30 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что в пятницу, 19 июля в Украине будет преобладать суха погода, дожди с грозами пройдут только в двух регионах страны.

"Завтра, 19 июля, эти температурные изменения только будут раскручиваться. В большинстве областей Украины предусматривается +24 +28 градусов, на юге +26 +30 градусов, а в западной части местами +23 +25 градусов. Дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных и северных областях. Юг, Восток, Центр будут находится в сухой солнечной погоде", - рассказала Диденко.

В Киеве в пятницу начнет теплеть, однако возможна гроза. На выходных ожидается резкое повышение температуры.

"В Киеве завтра, 19 июля, вероятность дождя с грозой, одна солнца хватает тоже. Потеплеет днем до +24 +26 градусов. В течении субботы-воскресенья столбики термометров еще подскочат, в столице воздух нагреется до +26 +29 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что некоторые области в ближайшие дни захватит сильными дождями и грозами.

А также мы писали о том, что синоптик назвала точную дату возвращения жары в Украину.