Спека та різкий холод: українців спантеличили прогнозом на найближчі дні

Фото: колаж РБК-Україна

Погода на день виборів 21 липня буде дощова у ряді областей

Погода в Україні на вихідних 20 і 21 липня буде дощова, однак температура повітря підвищиться. Опади супроводжуватимуться грозами у західних, північних та в окремих районах Вінницької та Одеської областей. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У суботу та неділю в південній частині, на Сході та в більшості центральних областей стовпчики термометрів покажуть вдень від +27 до +32 градуси.

У західних і північних областях температура повітря прогнозується в межах +24... +29 градусів, місцями до +30 градусів.

На вихідних у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі з локальними грозами. 20 липня опади також накриють окремі райони Вінницької та Одеської області.

Метеокарта Європи на 20 і 21 липня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в суботу очікується переважно суха погода, проте зберігається ймовірність невеликого дощу. У неділю також опади ймовірні

У столиці 20 липня температура повітря вдень очікується близько +25... +27 градусів. 21 липня потеплішає - очікується від +26 до +29 градусів.

"Візьміть на виборчі дільниці невеличкі парасолі, раптом що, можна від неприємних облич на стендах закриватися", - зазначила Діденко.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За її прогнозом, у понеділок синоптична ситуація істотно не зміниться, хіба що в південних областях посилиться спека.

При цьому з вівторка, 23 липня, українцям варто чекати на відчутне похолодання, яке принесе північний вітер.

Метеокарта Європи на 20 і 21 липня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Також ми писали про те, що синоптик назвала точну дату повернення спеки в Україну.