Жара будет бить все рекорды: метеорологи спрогнозировали резкое изменение климата

По словам специалистов, есть 90% вероятность того, что по крайней мере один год в период с 2021 по 2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Температурные показатели будут превышать данные за 2016 год, а среднегодовая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

"Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие", - заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтер Таалас.

В некоторых регионах в ближайшие годы будет преобладать высокая влажность, а в Атлантике возрастет вероятность появления большого количества циклонов по сравнению с историей наблюдения за последние 30 лет.

А Арктика в 2021 году прогреется более чем в два раз сильнее по сравнению с недавним прошлым. В Северной Америке будет суше, чем обычно, а в Австралии – более влажно.