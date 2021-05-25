Выше 30 градусов: метеорологи зафиксировали "ошеломляющую" жару в Арктике

Метеорологи заявили об "ошеломляющей" жаркой волне в Арктике. Рекордную температуру зафиксировали на северо-западе России.

В минувшую среду ртутные столбики термометров в некоторых районах Арктики поднялась выше 30°C, что значительно превышало среднее значение для времени года.

Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан описал эти температурные условия как "действительно исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая".

Эксперт по климату добавил, что из-за быстрого нагрева Арктики "глубокая жара" чаще случается в будущем.

Отмечается, что повышение температуры приводит к таянию льда в регионе, в результате чего ранее удерживаемый вечной мерзлотой метан попадает в атмосферу и способствует глобальному нагреву.

Климатолог Зак Лейб спрогнозировал, что в течение ближайшей недели температура на востоке Сибири будет на 10 °С выше среднего значения.

При этом температура в этом месяце все же ниже самого жаркого дня в Арктике, который был зафиксирован в сибирском городе Верхоянск в прошлом году - 38° С. Тогда метеоролог CBS News Джефф Берарделли описал эту запись как "такую погоду, которую мы ожидаем до 2100 года". В качестве примера, метеоролог привел Майами, где лишь один раз было зафиксировано 37,7 °С.

Последний температурный рекорд появился вскоре после того, как новое исследование установило, что за последние полвека регион прогрелся втрое быстрее, чем остальная Земля.

Опубликованный Арктической программой мониторинга и оценки (AMAP) отчет предупреждает, что изменение температуры в Арктике может иметь далеко идущие последствия во всем мире, в частности, повышение уровня моря.