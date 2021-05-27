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Спека битиме всі рекорди: метеорологи спрогнозували різку зміну клімату

Автор: Анна Шиканова

Людство чекає аномально спекотний рік, і середня температура на планеті підніметься на 1,5 градуса. Відбудеться це в найближчі п'ять років.

Про це йдеться в новому дослідженні метеорологічної служби Великобританії. Деталі дослідження опублікували на сайті Всесвітньої Метеорологічної Організації.

За словами фахівців, є 90% ймовірність того, що принаймні один рік в період з 2021 по 2025 роками стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Температурні показники будуть перевищувати дані за 2016 рік, а середньорічна температура підніметься на 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня.

"Підвищення температури означатиме більш активне танення льодів, підвищення рівня моря, зростання випадків спеки та інших екстремальних погодних умов, а також більш сильний вплив на продовольчу безпеку, здоров'я, навколишнє середовище і сталий розвиток", - заявив генеральний секретар Всесвітньої Метеорологічної Організації Петтер Таалас.

У деяких регіонах в найближчі роки переважатиме висока вологість, а в Атлантиці зросте ймовірність появи великої кількості циклонів в порівнянні з історією спостереження за останні 30 років.

А Арктика у 2021 році прогріється більш ніж у два рази сильніше в порівнянні з недавнім минулим. У Північній Америці буде суші, ніж зазвичай, а в Австралії - більш волого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Арктиці була зафіксована приголомшлива спека - вище 30 градусів.

А також розповідали про те, що кліматолог попередила українців про аномальне літо у 2021 році.

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