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Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете: ждите сюрпризы

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 19:32
Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете: ждите сюрпризы Погода в Украине летом 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в последнее время постоянно преподносит сюрпризы. Перепады температур, засуха, обильные снегопады и холодный воздух в теплое время года – далеко не весь перечень того, что преподносит нам погода. Лето 2021 года – не станет исключением и украинцам стоит подготовиться к аномальной погоде.

О том, что ждать от погоды этим летом, рассказала украинский климатолог Вера Балабух в комментарии для издания "Сегодня".

Она отметила, что в 2021 году ожидается большое количество циклонов с обильными осадками, бурями и грозами. На такие катаклизмы будет влиять Ла-Нинья – климатическое явление из южной части Тихого океана, во время которого холодная вода поднимается наверх со дна. Это провоцирует очень резкие перепады температур. Лето 2021 года станет менее жарким и сухим, чем в 2020 году.

"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике. Это значит, что циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны, как известно, несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами", - объяснила Балабух.

Июнь в Украине будет теплым. В первые дни возможны частые дожди, но будет жарко. К середине месяца будет сухо и комфортно, а в конце месяца снова налетят дожди.

Июль будет жарким, но ожидается много гроз и дождей. Самые жаркие дни ожидаются в середине месяца.

Август начнется со знойной и сухой погоды, а во второй половине месяца ожидается похолодание.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали очень холодную и дождливую весну.

А также мы рассказывали о том, какая погода ждет Украину в начале марта.

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