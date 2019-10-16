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Заворотнюк стала на ноги: появилась сенсационная новость о состоянии актрисы

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 11:42
Заворотнюк стала на ноги: появилась сенсационная новость о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк стремительно идет на поправку

Анастасия Заворотнюк активно борется с раком мозга и уже делает первые шаги. Об этом рассказали близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня".

По словам источников издания "Комсомольская правда", состояние Заворотнюк после операции заметно улучшилось. Сейчас актриса чувствует себя намного лучше и проходит реабилитацию в клинике на Рублевке.

При этом, говорят друзья семьи Заворотнюк, родственники кинозвезды переживают, что в СМИ распространяется много недостоверной информации.

"Настю уже два раза хоронили. Но на самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию. В том числе - в бассейне", - рассказали собеседники КП.

Заворотнюк стала на ноги: появилась сенсационная новость о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Дочь Заворотнюк даст интервью Малахову

В то же время росСМИ пишут, что дочь актрисы Анна Заворотнюк решила рассказать о состоянии матери в одном из телешоу. При этом сама девушка, которая в августе специально вернулась из США (в Америке модель долгое время жила и училась), чтобы быть рядом с мамой, ранее отрицала такую возможность.

Так, недавно сотрудники пропагандистского канала "Россия 1" сообщили, что Анна Заворотнюк появится в популярном ТВ-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". При чем совершенно бесплатно, а не за 15 млн рублей, как раньше твердили журналисты.

Уже вскоре девушка расскажет Малахову (который, к слову, является другом семьи Заворотнюк) о болезни мамы, лечении и текущем состоянии 48-летней актрисы.

Заворотнюк стала на ноги: появилась сенсационная новость о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Друзья Заворотнюк вскипели из-за СМИ

Тем временем, знакомые и друзья Анастасии Заворотнюк активно комментируют ее болезнь и тот ажиотаж, который возник вокруг актрисы.

Так, продюсер Иосиф Пригожин назвал "ужасной" шумиху вокруг здоровья Анастасии. При этом, по словам мужа певицы Валерии, ему "непонятна позиция молчания, которую заняло ее ближайшее окружение". По его мнению, семья Заворотнюк должна была уже давно "четко и вовремя сказать правду людям". Своим молчанием родственники актрисы "создали информационный дефицит", тем самым спровоцировав появление неправдивой информации в СМИ.

Заворотнюк стала на ноги: появилась сенсационная новость о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Известная ведущая Юлия Паго пристыдила не только журналитов, но и всех пользователей сети, которые "всегда интересуются чужими бедами, но какие-то радостные события в жизни известных людей предпочитают не замечать".

"Наблюдать многим за чужой болью, разводом и творческой неудачей куда приятнее. И чем ярче, красивее, моложе человек предоставляющий подобный инфоповод, тем интереснее", - сказала ведущая и посоветовала всем не ставить диагнозы звездам и не решать за них "с кем жить и от кого рожать".

Заворотнюк стала на ноги: появилась сенсационная новость о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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