Заворотнюк стала на ноги: з'явилася сенсаційна новина про стан актриси

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк стрімко йде на поправку

Анастасія Заворотнюк активно бореться з раком мозку і вже робить перші кроки. Про це розповіли близькі зірки серіалу "Моя прекрасна няня".

За словами джерел видання "Комсомольская правда", стан Заворотнюк після операції помітно покращився. Зараз актриса почувається набагато краще і проходить реабілітацію в клініці на Рубльовці.

При цьому, кажуть друзі сім'ї Заворотнюк, родичі кінозірки переживають, що у ЗМІ поширюється багато недостовірної інформації.

"Настю вже два рази ховали. Але насправді вона відновлюється, проходить реабілітацію. У тому числі - в басейні", - розповіли співрозмовники КП.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Дочка Заворотнюк дасть інтерв'ю Малахову

У той же час росЗМІ пишуть, що дочка актриси Анна Заворотнюк вирішила розповісти про стан матері в одному з телешоу. При цьому сама дівчина, яка в серпні спеціально повернулася з США (у Америці модель довгий час жила і навчалася), щоб бути поруч з мамою, раніше заперечувала таку можливість.

Так, нещодавно співробітники пропагандистського каналу "Росія 1" повідомили, що Анна з'явиться в популярному ТВ-шоу Андрія Малахова "Прямий ефір". При чому абсолютно безкоштовно, а не за 15 млн рублів, як раніше твердили журналісти.

Вже незабаром дівчина розповість Малахову (який, до речі, є другом сім'ї Заворотнюк) про хворобу мами, лікування та поточний стан 48-річної актриси.

Анастасія Заворотнюк з дочкою Анною (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Друзі Заворотнюк скипіли через ЗМІ

Тим часом, знайомі і друзі Анастасії Заворотнюк активно коментують її хворобу і той ажіотаж, який виник навколо актриси.

Так, продюсер Йосип Пригожин назвав "жахливим" галас навколо здоров'я Анастасії. При цьому, за словами чоловіка співачки Валерії, йому незрозуміла "позиція мовчання, яку зайняло її найближче оточення". На його думку, родина Заворотнюк повинна була вже давно "чітко і вчасно сказати людям правду". Своїм мовчанням родичі актриси "створили інформаційний дефіцит", тим самим спровокувавши появу неправдивої інформації в ЗМІ.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Відома ведуча Юлія Паго присоромила не тільки журналитов, але і всіх користувачів мережі, які "завжди цікавляться чужими бідами, але якісь радісні події в житті відомих людей воліють не помічати".

"Спостерігати багатьом за чужим болем, розлученням і творчою невдачею куди приємніше. І чим яскравіше, гарніше, молодша людина надає подібний інфопривід, тим цікавіше", - сказала ведуча і порадила всім не ставити діагнози зіркам і не вирішувати за них "з ким жити і від кого народжувати".

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)