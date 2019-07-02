Новая угроза человечеству: к Земле приближаются четыре огромных астероида (фото)

К Земле приближаются астероиды (коллаж: РБК-Украина)

Ученые оценивают риски и называют даты вероятных катастроф

Четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу Земле из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете. Об этом сообщает западное издание RT.

Так, первый из них, - это астероид "1979 XB". Он имеет диаметр около 900 метров. В настоящее время небесное тело проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тыс. км/ч и с каждой секундой близится к земле на 30 км. Европейское космическое агентство ставит его на второе место среди рисков столкновения с околоземными астероидами.

К Земле приближаются астероиды (фото: European Space Agency)

"Апофис", астероид, имеющий размер четырех футбольных полей, сейчас находится на расстоянии более 200 млн км от нас. Но ученые прогнозируют, что в 2029 году он приблизится к планете на 30 тыс. км.

К Земле приближаются астероиды (фото: NASA)

Астероид под названием "2010 RF12" имеет относительно небольшой размер. По словам ученых, в случае столкновения с Землей, нанесет не слишком сильный ущерб. Его мощность можно сравнить с метеоритом, упавшим в Челябинске в 2013 году.

К Земле приближаются астероиды (фото: NASA)

"2000 SG344" - астероид, который ныне находится довольно далеко от Земли, но каждую секунду приближается к ней на 1,3 км. Он движется вокруг Солнца практически, как и наша планета. Ученые постоянно наблюдают за небесным телом, оценивая риски возможного столкновения.

К Земле приближаются астероиды (2000 SG344, фото: NASA)

Ранее сообщалось, что ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили три новые экзопланеты, которые своим размером и массой напоминают Землю.

Напомним также, что специалисты NASA сделали специальную модель, которая может спрогнозировать повышение уровня океана из-за глобального потепления и вычислить, когда произойдет таяние ледников.