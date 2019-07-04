Ученые могут открыть портал в параллельную вселенную: что известно

Ученые могут открыть параллельную вселенную (фото: universetoday.com)

Существование параллельной вселенной может стать грандиозным открытием для человечества

Американский ученые из Национальной лаборатории Оук Ридж (штат Теннесси) надеются открыть портал в параллельное измерение, повторяющее наш мир. Так, исследователи уже закончили построение специального обордувания, которое испытают уже этим летом, пишет The Independent.

Физик Ли Боуссард утверждает, что теоретически параллельные миры могут быть идентичными нашему во многом: повторять элементарные частицы, планети и даже жизнь.

Отметим, что никаких прямых доказательств существования такой реальности до сих пор не существует. Тем не менее, физики со всего мира допускают подобное, когда сталкиваются с аномальными результаты исследований.

На подобное исследование ученых вдохновил один эксперимент, проведенный еще в 1990-х. Так, физики хотели определить время, за которое нейтрон распадается на протоны после отделения от ядра атома. Но в двух отдельных исследованиях нейтроны распадались с разным темпом, что чрезвычайно озадачило ученых.

Ученые могут открыть параллельную вселенную (фото: pixabay.com)

После того эксперимента ученые пришли к заключению, что примерно 1% нейтронов могут переходить между параллельными мирами, прежде чем вернуться назад и выпустить протоны.

Во время нынешнего исследования ученые собираются "выстрелить" нейтронами по непроницаемой стене, с другой стороны которой будет установлен детектор нейтронов. По идее, нейтроны не должны пройти сквозь стену, но если их присутствие по другую сторону стены докажут, это будет означать, что они "обошли" стену через параллельный мир, став "зеркальными" нейтронами, а затем вернулись обратно.

Тем не менее, ученые довольно скептически относятся к будущему исследованию, ожидая нулевого результата.

"Но если удастся обнаружить что-то подобное, это в корне все изменит", - добавил Ли Боуссард.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу Земле из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

К слову, ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили три новые экзопланеты, которые своим размером и массой напоминают Землю.

Напомним также, что специалисты NASA сделали специальную модель, которая может спрогнозировать повышение уровня океана из-за глобального потепления и вычислить, когда произойдет таяние ледников.