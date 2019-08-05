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К Земле приближается гигантский астероид: что грозит человечеству

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 19:00
К Земле приближается гигантский астероид: что грозит человечеству
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Объект приблизится к Земле с расстояния восемь миллионов километров

Гигантский астероид размером 569 метров приблизится к нашей планете уже в эту субботу, 10 августа. Небесное тело 2006 QQ23 больше, чем небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг. Как информирует CNN, астероид будет находиться на расстоянии восемь миллионов километров от Земли.

Ученые считают, что для планеты полет огромного астероида будет безопасен.

В NASA сообщили, что каждый год около шести космических объектов размером с астероид 2006 QQ23 пролетают мимо Земли. По словам ученых, если какой-либо объект размером с него упадет на Землю, это может привести к полному исчезновению какого-то региона планеты.

Видео: Гигантский астероид летит к Земле (YouTube/NASA)

Как мы ранее писали, четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу Земле из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

Напомним также, что специалисты NASA сделали специальную модель, которая может спрогнозировать повышение уровня океана из-за глобального потепления и вычислить, когда произойдет таяние ледников.

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