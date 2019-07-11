ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Две супермассивные черные дыры вот-вот столкнутся: повлияет ли это на Землю

STYLERНовости науки    11.07.2019 - 23:34
Две супермассивные черные дыры вот-вот столкнутся: повлияет ли это на Землю
Ученые обнаружили супермассивные черные дыры (коллаж: РБК-Украина)

Ученые рассматривают несколько сценариев "поведения" черных дыр

Две супермассивные черные дыры, которые могут столкнуться и слиться в одну, или же замереть на коротком расстоянии друг от друга, обнаружили во Вселенной американские ученые. Масса гигантов превышает массу Солнца в 800 миллионов раз, пишет Daily Star.

Замирание черных дыр заключается в том, что при сокращении расстояния между двумя массивными объектами реальное космическое пространство между ними сокращается. Их орбиты настолько замедляются, что время для преодоления последнего парсека (около трех световых лет. - Ред.) между ними превращается почти в вечность.

Две супермассивные черные дыры вот-вот столкнутся: повлияет ли это на Землю

Ученые обнаружили супермассивные черные дыры (скрин: YouTube/Nadin)

Если же дыры столкнутся - это будет очень мощным событием во Вселенной. При этом будет выделена чрезвычайно мощная энергия, большая, чем выделяет все другое во Вселенной.

К сожалению, ученые не могут точно сказать, как именно будут развиваться черные дыры. Однако независимо от того, произойдет столкновение или два супермасивних объекта просто вплотную приблизятся друг к другу, это все равно будет очень мощный феномен.

"Двойные системы из черных дыр производят крупнейшие гравитационные волны во Вселенной", - сказала ученый Центра вычислительной астрофизики США Flatiron Institute Кьяра Мингарелли.

Две супермассивные черные дыры вот-вот столкнутся: повлияет ли это на Землю

Ученые обнаружили супермассивные черные дыры (фото: princeton.edu)

К счастью для жителей нашей планеты, что бы не случилось с черными дырами, Земля ощутит последствия не ранее, чем через 2,5 миллиарда лет. Потому что они находятся очень далеко от Земли.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу для Земли из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

Ккстати, ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили три новые экзопланеты, которые своим размером и массой напоминают Землю.

Напомним также, что специалисты NASA сделали специальную модель, которая может спрогнозировать повышение уровня океана из-за глобального потепления и высчитать, когда произойдет таяние ледников.

Уничтожит все человечество: астрологи шокировали пророчеством о конце света 10% мощности бомбы в Хиросиме: над Австралией взорвался метеорит (видео)
Новости Украины космосастероидчерная дыра
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь