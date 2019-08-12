До Землі наближається величезний астероїд: які шанси зіткнення

Астероїд наближається до Землі (фото: pixabay.com)

Астероїд буде в 40 разів ближче до Землі, ніж Венера

Астероїд, розміри якого перевищують єгипетську Піраміду Хеопса, наближається до Землі. Небесне тіло наблизиться на максимально коротку відстань до нашої планети вже в кінці серпня цього року. Про це свідчать інформація, опублікована NASA.

Згідно з даними космічного агентства, астероїд 2019 OU1 має діаметр 160 метрів, що на 20 метрів більше знаменитої піраміди.

Повідомляється, що небесне тіло 28 серпня буде в 40 разів ближче до Землі, ніж Венера.

Астероїд наближається до Землі (фото: pixabay.com)

Астероїд, згідно з прогнозами вчених, повинен розминутися з планетою на відстані одного мільйона кілометрів.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

До речі, американські вчені з Національної лабораторії Оук Рідж (штат Теннессі) сподіваються відкрити портал в паралельний вимір, що повторює наш світ.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.