К Земле летит гигантский астероид: эксперты бьют тревогу

Астероид летит к Земле (фото: greatlakesledger.com)

Астероид такого размера может уничтожить крупный город

К Земле на большой скорости летит огромный астероид, который 24 сентября приблизится к планете. И если раньше считалось, что он пройдет на значительном расстоянии, то последние данные вызвали тревогу даже у специалистов NASA.

Астероид под названием 523934 (1998 FF14) имеет диаметр около 430 метров. Скорость полета космического тела составляет порядка 22,26 километров в секунду.

Его обнаружили в 1998 году - в данный момент он находится от Земли на расстоянии 0,027 астрономических единиц от Земли (4 миллиона километров) и это расстояние постоянно сокращается. Причем расстояние астероида до Юпитера составляет 3,91 астрономических единиц.

Астероид летит к Земле (фото: greatlakesledger.com)

Эксперты говорят, что возможность столкновения с астероидом невысока, но если это произойдет, то астероид такого размера с легкостью сотрет с лица Земли крупный город.

Напомним, недавно ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся. Исследователи рассказали, как это происшествие сможет повлиять на Землю.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу для Земли из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.