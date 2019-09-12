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До Землі летить гігантський астероїд: експерти б'ють на сполох

STYLERЖиття    12.09.2019 - 22:26
До Землі летить гігантський астероїд: експерти б'ють на сполох
Астероїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Астероїд такого розміру може знищити велике місто

До Землі на значній швидкості летить величезний астероїд, який 24 вересня наблизиться до планети. І якщо раніше вважалося, що він пройде на значній відстані, то останні дані викликали тривогу навіть у фахівців NASA.

Астероїд під назвою 523934 (1998 FF14) має діаметр близько 430 метрів. Швидкість польоту космічного тіла становить близько 22,26 кілометрів на секунду.

Його виявили в 1998 році - в даний момент він знаходиться від Землі на відстані 0,027 астрономічних одиниць від Землі (4 мільйони кілометрів) і ця відстань постійно скорочується. Причому відстань астероїда до Юпітера становить 3,91 астрономічних одиниць.

До Землі летить гігантський астероїд: експерти б'ють на сполох

Астероїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Експерти кажуть, що можливість зіткнення з астероїдом невисока, але якщо це відбудеться, то астероїд такого розміру з легкістю зітре з лиця Землі велике місто.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу для Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

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