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Гигантский астероид летит в сторону Земли: все подробности

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 22:16
Гигантский астероид летит в сторону Земли: все подробности
Гигантский астероид летит в сторону Земли (Коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, грозит ли человечеству опасность

В сторону Земли движется гигантский астероид, который по данным NASA приблизится к нашей планете в субботу, 14 сентября.

Как сообщают ученые, диаметр этого астероида 2000 QW7 составляет 290-650 метров.

Это размер самых высоких небоскребов в мире. Для сравнения, высота самого высокого здания, небоскреба Бурдж-Халифа, который расположен в Дубае – 828 метров, а второе самое высокое здание в мире, Шанхайская башня – имеет высоту 632 метра.

Двигается небесное тело со скоростью 23 тысячи километров в час. По мнению ученых, опасности для жителей планеты этот астероид не несет, так как 14 сентября он пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров от планеты Земли.

Гигантский астероид летит в сторону Земли: все подробности

Гигантский астероид пролетит возле Земли 14 сентября (фото: NASA)

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые NASA сообщили о гигантском астероиде, который по своим размерам превосходит Великую Пирамиду Гиза. Этот астероид 28 августа окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

А также мы рассказывали о том, что ученый назвал дату конца света и объяснил, почему это связано с загадочной планетой Нибиру.

Кроме того, мы сообщали о том, что ученые NASA обнаружили в космосе планету-двойника Земли.

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