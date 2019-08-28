Гигантский астероид летит в сторону Земли: все подробности

Гигантский астероид летит в сторону Земли (Коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, грозит ли человечеству опасность

В сторону Земли движется гигантский астероид, который по данным NASA приблизится к нашей планете в субботу, 14 сентября.

Как сообщают ученые, диаметр этого астероида 2000 QW7 составляет 290-650 метров.

Это размер самых высоких небоскребов в мире. Для сравнения, высота самого высокого здания, небоскреба Бурдж-Халифа, который расположен в Дубае – 828 метров, а второе самое высокое здание в мире, Шанхайская башня – имеет высоту 632 метра.

Двигается небесное тело со скоростью 23 тысячи километров в час. По мнению ученых, опасности для жителей планеты этот астероид не несет, так как 14 сентября он пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров от планеты Земли.

Гигантский астероид пролетит возле Земли 14 сентября (фото: NASA)

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые NASA сообщили о гигантском астероиде, который по своим размерам превосходит Великую Пирамиду Гиза. Этот астероид 28 августа окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

А также мы рассказывали о том, что ученый назвал дату конца света и объяснил, почему это связано с загадочной планетой Нибиру.

Кроме того, мы сообщали о том, что ученые NASA обнаружили в космосе планету-двойника Земли.