ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео)
Вночі 12 червня безпілотники Сил безпілотних систем завдали серії ударів по тимчасово окупованій Запорізькій області - одразу три російські підрозділи опинились під атакою під час навчань.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
Удар прийшовся по полігону "Восточний" у селі Новопетрівка Запорізької області. Там одночасно проводили підготовку три підрозділи:
- 40-а бригада морської піхоти (Камчатка) - та сама, що понад рік штурмувала Вугледар і втратила більшу частину особового складу на підступах до міста;
- 1461-й полк 36-ї армії - бурятський полк територіальних військ;
- 1466-й полк 5-ї армії - новобранці з Приморського краю.
Усі три підрозділи діють на Гуляйпільському відтинку фронту в Запорізькій області.
Що уразили вночі
Окрім полігону, СБС ударили і по таких цілях:
- зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - поблизу села Вершина Друга, Запорізька область;
- зенітна установка ЗУ-23 - поблизу Новопетрівки;
- розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу - також у районі Новопетрівки;
- пункт управління підрозділу безпілотників 120-го дивізіону морської піхоти - поблизу Новоандріївки, Донецька область;
- технічний пункт десантування підрозділу безпілотників - поблизу Довжанська, Луганська область.
Нагадаємо, що Росія розгортає нову інфраструктуру для запуску ударних безпілотників. Вздовж кордону з Білоруссю вже зафіксовано щонайменше п'ять нових об'єктів у Брянській, Орловській і Смоленській областях.
Частина з них розташована за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону і, за оцінками аналітиків, здатна одночасно розміщувати сотні дронів, що ускладнює роботу української ППО.
Як повідомляло РБК-Україна, через удари по логістиці окупантів на півдні кількість їхніх штурмових дій скоротилась удвічі. Натомість росіяни почали частіше застосовувати авіацію та керовані авіабомби, замінюючи артилерію, якої стає менше через перебої з постачанням.