ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео)

09:25 13.06.2026 Сб
2 хв
Які цілі уразили військові СБС?
aimg Олена Чупровська
ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео) Фото: СБС вдарили по полігону на Запоріжжі та знищили російський ЗРК (GettyImages)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі 12 червня безпілотники Сил безпілотних систем завдали серії ударів по тимчасово окупованій Запорізькій області - одразу три російські підрозділи опинились під атакою під час навчань.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Удар прийшовся по полігону "Восточний" у селі Новопетрівка Запорізької області. Там одночасно проводили підготовку три підрозділи:

  • 40-а бригада морської піхоти (Камчатка) - та сама, що понад рік штурмувала Вугледар і втратила більшу частину особового складу на підступах до міста;
  • 1461-й полк 36-ї армії - бурятський полк територіальних військ;
  • 1466-й полк 5-ї армії - новобранці з Приморського краю.
Читайте також: Удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани РФ щодо наступів, - ISW

Усі три підрозділи діють на Гуляйпільському відтинку фронту в Запорізькій області.

Що уразили вночі

Окрім полігону, СБС ударили і по таких цілях:

  • зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - поблизу села Вершина Друга, Запорізька область;
  • зенітна установка ЗУ-23 - поблизу Новопетрівки;
  • розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу - також у районі Новопетрівки;
  • пункт управління підрозділу безпілотників 120-го дивізіону морської піхоти - поблизу Новоандріївки, Донецька область;
  • технічний пункт десантування підрозділу безпілотників - поблизу Довжанська, Луганська область.

Нагадаємо, що Росія розгортає нову інфраструктуру для запуску ударних безпілотників. Вздовж кордону з Білоруссю вже зафіксовано щонайменше п'ять нових об'єктів у Брянській, Орловській і Смоленській областях.

Частина з них розташована за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону і, за оцінками аналітиків, здатна одночасно розміщувати сотні дронів, що ускладнює роботу української ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, через удари по логістиці окупантів на півдні кількість їхніх штурмових дій скоротилась удвічі. Натомість росіяни почали частіше застосовувати авіацію та керовані авіабомби, замінюючи артилерію, якої стає менше через перебої з постачанням.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
США суттєво скоротять кількість своїх літаків і кораблів для НАТО в Європі, - NYT
США суттєво скоротять кількість своїх літаків і кораблів для НАТО в Європі, - NYT
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою