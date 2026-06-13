ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео)

Вночі 12 червня безпілотники Сил безпілотних систем завдали серії ударів по тимчасово окупованій Запорізькій області - одразу три російські підрозділи опинились під атакою під час навчань.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Усі три підрозділи діють на Гуляйпільському відтинку фронту в Запорізькій області.

Удар прийшовся по полігону "Восточний" у селі Новопетрівка Запорізької області. Там одночасно проводили підготовку три підрозділи:

Нагадаємо, що Росія розгортає нову інфраструктуру для запуску ударних безпілотників. Вздовж кордону з Білоруссю вже зафіксовано щонайменше п'ять нових об'єктів у Брянській, Орловській і Смоленській областях.

Частина з них розташована за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону і, за оцінками аналітиків, здатна одночасно розміщувати сотні дронів, що ускладнює роботу української ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, через удари по логістиці окупантів на півдні кількість їхніх штурмових дій скоротилась удвічі. Натомість росіяни почали частіше застосовувати авіацію та керовані авіабомби, замінюючи артилерію, якої стає менше через перебої з постачанням.