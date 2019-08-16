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В метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людей

STYLERПерсоны    16.08.2019 - 19:52
В метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людей
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Неизвестный мужчина похожий на Владимира Зеленского наделал переполоха в сети

Двойника Владимира Зеленского заметили в вагоне метро. Неизвестный мужчина, очень похожий на президента Украины мирно дремал в подземке. Фото опубликовал пользователь Facebook киевлянин Дмитрий Коваленко.

Стоит отметить, что в комментариях стали указывать, что действие происходит в московском метро, поскольку на стене видна схема московской подземки. Правда позже фото было отретушировано, но в сети остался оригинал снимка.

"Вот он - настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу", - подписан снимок.

В метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людейВ метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людей

Двойник Владимира Зеленского в московском метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Появилось и фото, где неизвестный мужчина все же открыл глаза, при этом схожесть с Владимиром Зеленским стала не настолько очевидной.

В метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людей

Двойник Владимира Зеленского в московском метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Пользователи в комментариях не поверили в то, что это "настоящий президент", поскольку рядом нет его извечного спутника Андрея Богдана.

  • Брехня. Богдан где?
  • Фоткает.
  • Троллит босса, стервец!
  • Причем едет на работу в Москве.

В метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людейВ метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людей

Скрин комментариев

Стоит отметить, что в президента недавно перевоплотился новый актер "Квартала 95" Юрий Великий. Талант пародиста он показал на недавном концерте студии в Одессе.

В метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людей

Юрий Великий в роли Зеленского и Елена Кравец в роли Ангелы Меркель (видео: instagram.com/yuri_velikiy)

Великому довольно убедительно удается иммитировать голос Владимира Зеленского. Но для пущей схожести лысому актеру пришлось надеть парик. Сам юморист рассказал, что особенно тяжело ему было научиться передавать взгляд президента.

Юрий Великий в роли Зеленского (видео: instagram.com/yuri_velikiy)

Двойник Владимира Зеленского не так давно появлялся и в нашумевших предвыборных роликах Анатолия Гриценко, где актеры, играющие роли Путина и Зеленского,сидят за шахматным столом.

В метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людейВ метро заметили двойника Зеленского: топ самых похожих на президента людей

Двойник Владимира Зеленского в ролике Анатолия Гриценко (скрин: YouTube)

К слову, недавно в сети появились снимки того, как будет выглядеть Офис президента Украины после его обустройства. Глава государства лично выбрал картины, которые будут красоваться в бывшем Украинском доме.

Напомним, ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".

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Новости Украины Владимир Зеленский
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