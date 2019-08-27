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Моя первая леди: Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой

STYLERПерсоны    27.08.2019 - 09:26
Моя первая леди: Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский вызвал восторг своим отношением к супруге

Владимир Зеленский опубликовал нежный снимок со своей супругой Еленой. Президент разместил фото на своей официальной Facebook-странице, сопроводив его трогательной подписью.

В кадре Владимир Зеленский идет в сопровождении своей супруги, коллег и охраны.

На Елене Зеленской надето длинное красное платье-вышиванка, а на ногах светлые туфли-лодочки на каблуке.

"Моя первая леди в красном! (My First Lady in red!)", - такой подписью президент сопроводил снимок.

Моя первая леди: Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой

Владимир Зеленский восхитил фото первой леди (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

Публикация президента, проявляющего искреннее восхищение своей супругой, вызвала небывалый восторг подписчиков.

  • Очень желаю, чтобы у вас все получилось, терпения вам.
  • Вы - суперовая пара! Мы верим вам, Володя!
  • Невероятно красивые наша первая леди и президент.

Моя первая леди: Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой

Владимир Зеленский восхитил фото первой леди (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

  • Как приятно смотреть. На молодых, энергичных - красивое поколение!
  • Вы замечательная пара и наш подарок судьбы! Будьте счастливы!
  • Нашей первой леди здоровья и терпения.

Моя первая леди: Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой

Владимир Зеленский восхитил фото первой леди (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

    К слову, не так давно сеть была озадачена такси, которое заметили в кортеже Владимира Зеленского. Пользователи сети, просмотревшие странное видео, теряются в догадках.

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