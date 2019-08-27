Моя первая леди: Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой

Владимир Зеленский вызвал восторг своим отношением к супруге
Владимир Зеленский опубликовал нежный снимок со своей супругой Еленой. Президент разместил фото на своей официальной Facebook-странице, сопроводив его трогательной подписью.
В кадре Владимир Зеленский идет в сопровождении своей супруги, коллег и охраны.
На Елене Зеленской надето длинное красное платье-вышиванка, а на ногах светлые туфли-лодочки на каблуке.
"Моя первая леди в красном! (My First Lady in red!)", - такой подписью президент сопроводил снимок.
Владимир Зеленский восхитил фото первой леди (скрин: facebook.com/zelenskiy95)
Публикация президента, проявляющего искреннее восхищение своей супругой, вызвала небывалый восторг подписчиков.
Владимир Зеленский восхитил фото первой леди (скрин: facebook.com/zelenskiy95)
Владимир Зеленский восхитил фото первой леди (скрин: facebook.com/zelenskiy95)
К слову, не так давно сеть была озадачена такси, которое заметили в кортеже Владимира Зеленского. Пользователи сети, просмотревшие странное видео, теряются в догадках.
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