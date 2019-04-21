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Был не очень: Масляков высказался про Зеленского

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 21:07
Был не очень: Масляков высказался про Зеленского
Фото: коллаж РБК-Украина

Президент КВН Александр Масляков не будет поздравлять Зеленского в случае победы на выборах

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля показался не убедительным, но искренним. Такое мнение высказал президент Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков в интервью  "Комсомольской правде". 

Он добавил, что в случае победы Зеленского на выборах президента Украины 2019 не будет его поздравлять, так как считает это неуместным.

По словам Маслякова, для его бывшего подопечного Зеленского КВН остался в прошлом.

"Я думаю, он проживает свою жизнь, я – свою. И то, что у него связано с КВНом, уже в сравнительно далеком прошлом", – отметил Масляков.

Был не очень: Масляков высказался про Зеленского

Фото: stuki-druki.com

Он сомневается, что Зеленский нуждается в его поздравлениях или презентах. 

Также президент КВН прокомментировал дебаты на стадионе между Петром Порошенко и Зеленским. 

"Если кандидатов сравнивать с капитанами, то этот конкурс капитанов был не очень", - поделился мнением Масляков и добавил, что "на кону же больше, чем победа в одной игре какой-то юмористической", и для него "сильно убедительным не был ни тот, ни другой".

Как сообщалось ранее, в студии "Квартал 95" уже подыскали замену Владимиру Зеленскому в случае его победы на президентских выборах 2019.

Также мы писали о том, что ранее Зеленский объяснил, почему он нарушил избирательное законодательство, показав заполненный боллетень во время голосования.

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