Зеленский нахамил журналистке: сеть негодует (видео)

Владимир Зеленский во Львовской области (фото: president.gov.ua)

Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой канала "Прямий"

Владимир Зеленский во Львовской области во время общения с родными погибших на шахте "Лесная" горняков вступил в словесную перепалку с журналисткой телеканала "Прямой".

Во время встречи президент заявил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших и пострадавших горняков.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - подчеркнул Зеленский.

Когда президент разговаривал с шахтерами и семьями горняков, журналистка сказала, что ей "плохо".

"Вам плохо? Люди умерли, а вам жить плохо?" - обратился к ней Зеленский.

"А вам не плохо?" - ответила журналистка.

Гарант сказал: "Мне плохо, поэтому я здесь".

"Мама ждала вас весь день", - продолжила журналистка.

"И что, я не приехал? Оттого, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы - телеканал "Прямой" - сейчас мы с вами пообещаем?" - сказал Владимир Александрович, но представитель СМИ отметила, что "не может поделиться своей журналистской зарплатой", зато спросила Зеленского, готов ли он "поделиться своей президентской".

"Я куплю квартиру. Что вы мне тут... Интервью проводите? Я вас спрашиваю. Давайте с вами - "Прямой" и я - скидываемся 50% на 50% и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас", - обратился Зеленский.

Отметим, что во время этого диалога люди, которые присутствовали на встрече, просили журналистку "не компрометировать".

Зеленский устроил перепалку с журналисткой во Львове (смотреть с 3:30)

А вот пользователи сети высказывают свое недовольство поведением Владимира Зеленского. По мнению многих, президент в этой ситуации должен был быть более сдержанным.

"При общении с шахтерами Зеленский нахамил журналистке канала "Прямой". Она просто заступилась за женщину, у которой погиб шахтер. И поднял хайп - про канал. Смотрится мрачно. Чувак окунулся в реальную жизнь, а не киношную с шаурмой", - комментирует один юзер.

"Получается, при Зе не должно быть каналов, которые его критикуют? Он так сильно боится критики?" - написал другой.

"Це ж тільки журналістка слово сказала... А уявляєте ЄС чи ООН раптом йому щось в суперечці скажуть. Це ж як тоді його накриє? Де витримка, аргументи?" - добавил третий.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

На кожне запитання буде агресивна відповідь?

Какой стыд! Перед лицом матери, потерявшей сына, Зеленский устраивает перепалку с журналисткой. Никакого сочувствия к горю и недостойное поведение для мужчины и тем более президента страны!

А питання до "сонцесяйного" потрібно узгоджувати наперед? Можна і нарватись…

Шок!

Но многие заступились за Зеленского.

"Я голосовал за Порошенко - это так, если кто надумает накинуться. Но тут не нужно его чмырить. Он предлагает реальную помощь. Если это так и будет - то уважуха", - написал в соцсети Александр Андреев.

"Журналистка спровоцировала. Так нельзя себя вести настоящим журналистам", - отметил второй юзер.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в веселом фото показал, как он "не отрывается" от людей. Пользователи соцсетей очень эмоционально отреагировали на пост гаранта.