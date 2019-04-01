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Молодой хулиган: каким был Зеленский 20 лет назад (фото)

STYLERВыборы 2019    01.04.2019 - 11:08
Молодой хулиган: каким был Зеленский 20 лет назад (фото)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Как выглядел лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский в начале 2000-х - смотрите в нашей подборке

По результатам выборов президента Украины лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Именно эти два кандидата выходят во второй тур после подсчета более половины протоколов. Официально же Центризбирком должен объявить результаты первого тура выборов 2019 не позднее 10 апреля. 

А пока вся Украина ждет окончательных результатов выборов, мы предлагаем вам вспомнить, каким в молодости был один из лидеров президентских перегонов - Владимир Зеленский.

Молодой хулиган: каким был Зеленский 20 лет назад (фото)

Владимир Зеленский в молодости (фото: соцсети)

По словам самого Владимира, он рос в Кривом Роге, где в 80-х часто происходили различные разборки, бандитские войны. Но сам Зеленский никогда бандитом не был. Хотя, признался кандидат в президенты в одном из интервью, "хулиганил немножко" -  вместе с приятелем сливали из машин бензин и крали мотоциклы.

"Не для продажи. Взяли, покатались и вернули. Пользуясь юридическими терминами, это были не преступления, а проступки", - объяснил Зеленский в интервью журналу OK.

Молодой хулиган: каким был Зеленский 20 лет назад (фото)

Владимир Зеленский в молодости (фото: соцсети)

А потом в жизни Зеленского появился КВН. Первым большим успехом Зеленского в Клубе было чемпионство с командой "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" в 1997 году. После этого Владимир со своими друзьями создали команду "95-й квартал". 

 

Владимир Зеленский в молодости (фото: соцсети)

С 1998 по 2003 год "кварталовцы" успешно выступали в Высшей лиге КВН, становились обладателями "КиВиНа в светлом".

Видео с YouTube/Официальный канал КВН

Но вскоре юмористы решили покинуть проект и ушли в вольное плавание, благодаря которому "Квартал 95" и проекты студии известны практически всем украинцам и жителям других стран.

Видео с YouTube/Официальный канал КВН

Напомним, что Зеленский рассказал, что потребует у Путина при встрече.

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