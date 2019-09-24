Зеленский в США проигнорировал россиян: у пропагандистов истерика

Зеленский в США проигнорировал россиян - видео (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы российских журналистов

Владимир Зеленский прилетел в США ради встречи с президентом Америки Дональдом Трампом. Чтобы задать свои вопросы к месту проведения одного из мероприятий приехали журналисты пропагандистского телеканала "Россия-1". Пообщаться с Зеленским им не удалось, из-за чего журналисты стали обсуждать кортеж украинского президента. Об этом говорится в специальном выпуске телеканала.

"Понятное дело, что Владимир Зеленский слышал нас, но отвечать не стал", - завил журналист телеканала.

Одиозный российский журналист заявил, что Владимир Зеленский боится вопросов от СМИ.

"Я вот честно скажу, что такого я не видел никогда, хотя освещал визиты многих президентов в разные страны. Так как Зеленского охраняют здесь, в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа, не охраняет, больше того скажу, даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но тем не менее, - отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились охранники, при чем не американские, а именно украинские. Уж не знаю, сколько он привез с собой охраны в своем самолете А-319, и не давали нам задавать вопросы. Может быть они боятся, что мы спросим про его связи с Трампом и про Байдена, может быть просто чего-то опасается", - заявили в эфире спецвыпуска телеканала.

Зеленский в США проигнорировал россиян (видео: youtube.com)

Кроме того, российские журналисты стали раскручивать тему расследования убийства Джо Байдена.

Напомним, что США продолжат блокировать военную помощь Украине. Об этом заявил сам президент США Дональд Трамп. Причины такого решения - в нашем материале.