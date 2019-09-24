Зеленський в США проігнорував росіян: у пропагандистів істерика

Зеленський в США проігнорував росіян - відео (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський не став відповідати на питання російських журналістів

Володимир Зеленський прилетів до США заради зустрічі з президентом Америки Дональдом Трампом. Щоб поставити свої запитання до місця проведення одного із заходів приїхали журналісти пропагандистського телеканалу "Росія-1". Поспілкуватися із Зеленським їм не вдалося, через що журналісти стали обговорювати кортеж українського президента. Про це йдеться у спеціальному випуску телеканалу.

"Ясна річ, що Володимир Зеленський чув нас, але відповідати не став", - заявив журналіст телеканалу.

Одіозний російський журналіст заявив, що Володимир Зеленський боїться запитань від ЗМІ.

"Я от чесно скажу, що такого я не бачив ніколи, хоча висвітлював візити багатьох президентів в різні країни. Так як Зеленського охороняють тут, в Нью-Йорку, не охороняють ні Путіна, ні Трампа, не охороняє, більше того скажу, навіть Порошенко. До Порошенка можна було спокійно підійти, спокійно щось запитати. Так, він всякі дурниці нам відповідав, але тим не менше, - відповідав. Навколо Зеленського в три ряди вишикувалися охоронці, при чому не американські, а саме українські. Вже не знаю, скільки він привіз з собою охорони у своєму літаку А-319, і не давали нам задавати питання. Може бути вони бояться, що ми запитаємо про його зв'язки з Трампом і про Байдена, може просто чогось побоюється", - заявили в ефірі телеканалу спецвипуску.

Зеленський в США проігнорував росіян (відео: youtube.com)

Крім того, російські журналісти почали розкручувати тему розслідування вбивства Джо Байдена.

Нагадаємо, що США продовжать блокувати військову допомогу Україні. Про це заявив сам президент США Дональд Трамп. Причини такого рішення - у нашому матеріалі.