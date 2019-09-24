Трамп: США продолжат блокировать военную помощь Украине

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США призвал Европу оказать помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать помощь Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом Трамп заявил по прибытию в штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит в эти дни Генеральная ассамблея ООН.

"Я приостановлю выделение средств, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине", - сообщил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп попросил приостановить выплату 400 миллионов долларов военной помощи Украине примерно за неделю до того, как провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Также РБК-Украина сообщало, что Трамп признал факт обсуждения коррупции и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал масштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Расследование может послужить основой для возможного импичмента президенту США.