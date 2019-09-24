Зеленский в США: астрологи дали важный совет президенту Украины

Встреча Зеленского и Трампа состоится в США (коллаж РБК-Украина)

Астрологи дали несколько советов Владимиру Зеленскому перед встречей с Дональдом Трампом

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится 25 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Президент Украины рассчитывает, что его встреча с главой Белого дома будет "предметной и мощной".

А что думают астрологи по этому поводу?

Специалисты в области предсказательной астрологии говорят, что для Владимира Александровича день встречи с американским президентом начнется с неприятностей. Правда, тут же астрологи успокаивают: они - неприятности - не так серьезны, как может показаться на первый взгляд, поэтому переживать Зеленскому и его команде не стоит.

Владимир Зеленский с женой в США (фото: president.gov.ua)

Нумерологи советуют президенту Украины в этот день очень осторожно относиться к новым идеям и предложениям.

"Скорее всего, это будет обольщение", - предостерегает нумеролог Татьяна Волевская.

А вот по словам астропсихолога Вадима Зимина, 25 сентября - это первый из двух довольно плодотворных и благоприятных дней, поэтому его следует провести максимально эффективно.

"Звезды готовы помогать Владимиру Зеленскому, поэтому я бы советовал ему решить в эти дни самые сложные проблемы и задачи, не откладывать их на потом", - отметил специалист.

Также астропсихолог добавил, что в США Зеленский будет иметь "колоссальное преимущество над конкурентами", но при этом президенту Украины нужно постараться свои чувства и эмоции держать под контролем.

Владимир Зеленский в США (фото: president.gov.ua)

Гороскоп для Водолеев на 25 сентября

В этот день Водолеи сумеют побить рекорды по насыщенности встречами с людьми разных типов.

"В среду можно улучшить отношения с окружением, а также получить хорошую поддержку друзей или высокопоставленных персон", - говорит астролог Татьяна Борщ.

Представителям этого знака Зодиака может показаться, что они поймали птицу счастья за хвост. Именно в этот период будут благоприятными поездки и всевозможные путешествия.

Владимир Зеленский в США (фото: president.gov.ua)