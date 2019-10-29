Зеленский за рулем черной "Тойоты" рассекал по новой дороге (видео)

Владимир Зеленский за рулем авто на донецких номерах проинспектировал ремонт трассы Н-08 Борисполь-Запорожье
Владимир Зеленский проинспектировал дорогу Н-08 Борисполь-Запорожье после капитального ремонта и за рулем автомобиля Toyota проехал по "обновленной" трассе. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Офиса президента.
Глава государства сел в черную иномарку с донецкими номерами.
Как отметили присутствующие на официальном мероприятии по поводу "приема" дороги после капрепонта, никто не ожидал, что Зеленский решит самостоятельно проехать по ней.
"Классно я проехал?" - спросил президент после непродолжительной поездки.
Владимир Зеленский проехал на автомобиле по новой дороге (Фото: скриншот)
"Было неожиданно", - провучал ответ.
"Чего? Да не пускают за руль. Что за люди?.." - отметил Зеленский, рассмешив присутствующих.
После этого президент в присутствии премьера Алексея Гончарука и других членаов "молодой команды" пообщался с чиновниками и прессой.
Зеленский за рулем черной "Тойоты" проинспектировал ремонт трассы Н-08 (Фото: скриншот)
Позже Зеленский сказал, что он получил истинное удовольствие, прокатившись на авто.
"Я с самого утра получил удовольствие. Второй раз в год. Первый раз на "Тесле". Сегодня проехался на "Тойоточке", - сказал президент.
Зеленский за рулем черной "Тойоты" проинспектировал ремонт трассы Н-08 (Фото: скриншот)
Заметим, что государственный номер "донецкого" авто, на котором проехался Зеленский по трассе Н-08, не "пробивается" по базе Министерства внутренних дел. Таким образом, узнать характеристики машины с номером АН9926СВ, проверить когда машина была зарегистрирована, увидеть другие транспортные средства владельца и другие машины, которым был присвоен этот номер за последние 5 лет, невозможно.
Владимир Зеленский проехал на автомобиле по дороге после капремонта (Видео: facebook.com/president.gov.ua)
Пользователи сети стали живо обсуждать ролик, и звучат как восхищенные, так и саркастические комментарии.
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