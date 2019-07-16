Веселый Зеленский за рулем Теслы обратился к украинцам (видео)

Зеленский в новом видеоролике обратился к украинцам относительно парламентских выборов
Президент Владимир Зеленский записал новое видео перед выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Глава государства предупредил украинцев о большом количестве аферистов, которые могут попытаться одурачить избирателей. Ролик относительно парламентской гонки глава государства записал за рулем автомобиля Tesla во время движения.
Видеообращение опубликовано на Facebook-странице Зеленского.
Основатель партии "Слуга народа" дал понять, что расчитывает на победу своей политсилы по результатам выборов, что позволит сформировать новое правительство - "действительно специалистов". Отметим, что в ролике президент ни разу не проговорил название своей партии, чтобы не нарушать требования относительно запрета на агитацию.
Владимир Зеленский обратился в украинцам перед выборами в Верховную Раду (Фото: скрншот)
"Что касается парламентской этой гонки, я думаю, что политическая партия, в которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит. И мы тогда, только тогда сможем сделать нормальный парламент и сможем выбрать в правительство действительно специалистов", - заверил Зеленский.
Владимир Зеленский обратился в украинцам перед выборами в Верховную Раду (Фото: скрншот)
"Но есть такая ситуация, сейчас очень много мошенничества, очень много аферистов. Кто-то открывает какие-то ЧП, какие ООО, какие еще названия... а потом идет название партии, которую я не могу вслух назвать, потому что это будет агитация.
Я просто лично обращаюсь к каждому человеку, который будет голосовать за того или иного мажоритарщика. Смотрите, когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите - именно должно быть сочетание "политическая партия", а потом уже название партии. Именно так. Политическая партия. Ни ЧП, ни МВ, ни ТО, ни ООО, а политическая партия, а затем название партии. Хорошо? Ну, если вы решили голосовать за эту самую красивую партию", - говорится в видеообращении.
Видео: facebook.com/zelenskiy95
Пользователи сети очень бурно отреагировали на новое видео Зеленского - подписчики в комментариях засыпали президента, который снялся для ролика за рулем авто, теплыми комплиментами и добрыми пожеланиями. В то же время некоторые юзеры критически оценили такое обращение и напомнили гаранту о насущных проблемах, которые требуют пристального внимания и работы.
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, 14 июля автомобиль из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП. В аварию также попали автобусы, которые перевозили детей. В полиции рассказали, что водителям из кортежа президента грозит штраф в размере 340 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.
Также мы писали о том, что недавно Владимир Зеленский в Одессе покупался в море вместе со своей командой Офиса. Видео показали в сети, и оно собрало огромное количество просмотров и комментариев.
Напомним, что в рейтинге партий перед выборами произошли изменения.