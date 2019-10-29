Добровольцы в Золотом попали под обстрел после визита Зеленского (видео)

Владимир Зеленский в Золотом (фото: facebook.com/zelenskiy95)

В Золотом стреляли по добровольцам полка "Азов"

Город Золотое Луганской области был обстрелян вскоре после визита Владимира Зеленского. О происшествии рассказал замгендиректора ATR, журналист Айдер Муджабаев в Facebook.

По словам журналиста, во время общения с Денисом "Янтарем" в прямом эфире, доброволец был вынужден прервать общение. Позже представитель ветеранского корпуса "Азов" перезвонил и сказал, что их позиция была обстреляна боевиками из стрелкового оружия.

Напомним, Денис "Янтарь" - тот доброволец, с которым у Зеленского возникла словесная перепалка, в ней президент требовал у ветеранов сдать оружие, а тот в свою очередь просил гаранта подписать меморандум, что его требуют участники акции "Ні капітуляції".

Денис "Янтарь" во время общения с Зеленским (скрин видео)

Владимир Зеленский после возвращения с Золотого отчитался, что все незаконное вооружение, имеющееся у добровольцев, вывезено с города.

По словам добровольца, бойцы потерь не понесли, но стреляли прицельно именно по ним.

"Мы держим кулаки за Дениса, и за его друзей, чтоб все было хорошо", - говорит Муджабаев.

Золотое обстреляли после визита Зеленского (видео: YouTube/Айдер Муждабаев)

Стоит отметить, что Денис рассказал, что оружие добровольцы сдали не правоохранителям, а отдали своим товарищам в Золотом.

"Мы свое оружие перевезли в другое место, но в Золотом. Если будет нужно, мы ее вернем", - сказал "Янтарь".

Также доброволец рассказал, что после скандального разговора с президентом, ни для него, ни для его бойцов не было никаких последствий. "Янтарь" сказал, что не чувствует себя обиженным или оскорбленным, но манера общения президента его несколько обескуражила.

Золотое обстреляли после визита Зеленского (видео: YouTube/Телеканал ATR)