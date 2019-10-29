Зеленський за кермом чорної "Тойоти" розсікав новою дорогою (відео)

Володимир Зеленський проінспектував дорогу Н-08 Бориспіль-Запоріжжя після капітального ремонту та за кермом автомобіля Toyota проїхав "оновленою" трасою. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці Офісу президента.

Глава держави сів у чорну іномарку з донецькими номерами.

Як зазначили присутні на офіційному заході з приводу "прийому" дороги після капрепонта, ніхто не очікував, що Зеленський вирішить самостійно проїхати нею.

"Класно я проїхав?" - запитав президент після нетривалої поїздки.

Володимир Зеленський проїхав на автомобілі по новій дорозі (Фото: скріншот)

"Було неочікувано", - провучал відповідь.

"Чого? Так не пускають за кермо. Що за люди?.." - зауважив Зеленський, розсмішивши присутніх.

Після цього президент у присутності прем'єра Олексія Гончарука та інших членів "молодої команди" поспілкувався з чиновниками та пресою.

Зеленський за кермом чорної "Тойоти" проінспектував ремонт траси Н-08 (Фото: скриншот)

Пізніше Зеленський сказав, що він отримав справжнє задоволення, проїхавшись на авто.

"Я з самого ранку отримав задоволення. Другий раз на рік. Перший раз на "Теслі". Сьогодні проїхався на "Тойоточці", - сказав президент.

Зеленський за кермом чорної "Тойоти" проінспектував ремонт траси Н-08 (Фото: скриншот)

Зауважимо, що державний номер "донецького" авто, на якому проїхався Зеленський по трасі Н-08, не "пробивається" в базі Міністерства внутрішніх справ. Таким чином, дізнатися характеристики машини з номером АН9926СВ, перевірити коли машина була зареєстрована, побачити інші транспортні засоби власника і інші машини, яким був привласнений цей номер за останні 5 років, неможливо.

Володимир Зеленський проїхав на автомобілі по дорозі після капремонту (Відео: facebook.com/president.gov.ua)

Користувачі мережі стали жваво обговорювати ролик, і звучать як захоплені, так і саркастичні коментарі.

Супер, так тримати!

Молодці, дочекалися дороги, якби ще всі такі були якісні!

Браво! Даєш дорогу Дніпро - Миколаїв!

Тю, так говорив до 1 листопада вже будуть всі дороги європейського рівня;

Зробіть дороги у Дніпропетровській області! Це жах! Скоро люди вийдуть перекривати трасу!

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