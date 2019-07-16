Как Зеленский "решал" с Кличко вопрос по тендеру: видео возмутило сеть

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с мэром Киева Виталием Кличко по поводу тендеров на закупку трамваев и призвал обратить внимание на украинского производителя. Глава государства во время рабочего визита в Днепр 12 июля посетил ГП "ЮжМаш" и там ему рассказали о задолженности за поставленную по заказу властей столицы продукцию компании "Татра-Юг".

Видео разговора появилось в сети только сегодня, 16 июля, и оно вызвало в интернете бурную реакцию. Многих возмутило, что гарант Конституции обсуждает вопросы по тендерам, хотя эти вопросы должен регулировать Антимонопольный комитет. Также юзеры нашли президента "отстраненным" от темы и раскритиковали манеру поведения главы ОПУ Андрея Богдана с жевательной резинкой во рту. А весь разговор происходил не на украинском, а на русском языке.

На ролике видно, как руководитель компании "Татра-Юг", которые производят свою продукцию на мощностях "ЮжМаша", общался с президентом и излагал суть претензии к властям Киева:

Владимир Зеленский в Днепре посетил "ЮжМаш" (Фото: скриншот)

"Мы выиграли тендер в Киеве на 10 трамвайных вагонов...", - начал он.

"Посмотри, какие хорошие наши вагоны", - заметил Зеленский.

"...Отгрузили первый трамвай, уже прошло больше чем полгода, но к сожалению мы не можем получить деньги...", - сказал директор компании.

"...Но дело не в этом, деньги вернут, это мы договоримся. Дальше!" - пообещал президент посодействовать в вопросе погашения задолженности и поинтересовался другим вопросом, который более всего обеспокоил руководителя предприятия.

"Сейчас объявили новый тендер, под гарантию Кабинета министров, на деньги от Европейского инвестиционного банка - 30 миллионов евро, и в тендере документации заложили нормы, из-за которых украинский производитель туда не может попасть в принципе. Я не говорю, что там не предусматриваются преференции для украинского производителя 15%... Это не конкуренция, это ущемление", - рассказал директор "Татра-Юг".

"Давайте наберем мэра города Киева", - предложил Богдан, после чего достал телефон и позвонил Кличко.

"А сколько он вам должен?" - уточнил Зеленский.

"Ну, он 30 миллионов должен, но контракт на 430 миллионов", - ответил тот.

Затем президент по телефону, включенному в режим конференц-связи, пообщался с Киличко:

Владимир Зеленский поговорил с Виталием Кличко по поводу тендеров (Фото: скриншот)

- Здравствуйте, господин мэр... Виталий Владимирович, здравствуйте.

- Добрый день.

- Это Зеленский Владимир, тут на громкой связи, с Андреем тут и с коллегами, мы на "ЮжМаше" находимся. Вот встретились с коллегами.... Вам известна такая компания "Татра-Юг"?

- Известна.

- Вы делали заказ. Они выполнили заказ, а люди деньги не получили от вас... Просто ко мне обращаются как к президенту, а что я могу сделать? Я звоню вам.

- Могу уточнить сейчас. Но со всеми... они поставили трамваи?

Владимир Зеленский похвалил травмаи, которые не понравились Виталию Кличко (Фото: скриншот)

- Конечно, они выполнили заказ, с ними не расчитались... ("Один сделали", - тут же уточнил директор компании) Ну и главная проблема не только в задолженности, но ее я вас тоже прошу решить. А в том, что они хотели участвовать в тендере.

Конкретизировать претензию взялся Богдан, который подключился к разговору: "Квалификационное условие тендера прописано таким образом, что украинский производитель не может участвовать. То есть они прописаны под поставку из-за рубежа".

Зеленский поинтересовался у Кличко, почему он не хочет покупать трамваи этого предприятия, на что столичный градоначальник объяснил: "Потому что они стоят под забором и ломаются постоянно, а мне нужны трамваи, которые ходить будут".

Виталий Кличко пообещал заплатить за купленный трамвай (Фото: скриншот)

В свою очередь директор "Татра-Юг" заверил Зеленского, что речь идет о других 30 трамвайных вагонах, которые его предприятие поставляло в Киев, а эти "прекрасно работают, просто великолепно, лучше всех".

Ролик с таким общением опубликовало "Рагу.ли" на своей Facebook-странице. В комментариях редакторы отметили, что подобные процессы должны происходить на уровне органов местного самоуправления

Видео: facebook.com/raguli

Пользователи сети довольно негативно высказываются по поводу такого разговора, который сравнивают с "решалкой" в манере 90-х годов прошлого века.

Слабая очень артикуляция как для такого уровня артиста, урчание только. А все остальное даже не удобно критиковать, потому что видно, что человек не в своей тарелке...

Чего они все мурчат? Манера поведения и разговора прям дежавю из 90-х;

Новая команда явно демонстрирует знание законодательства в сфере договорных взаимоотношений, во время визита за пару минут успели тщательно изучить договор поставки, условий принятия и оплаты продукции и другие нюансы;

Во-первых, почему он вообще лезет в эти дела? Это в его компетенции? А во-вторых - у нас что, импортозамещения? Если наши производители не хотят модернизировать производство и делать лучшие трамваи чем их конкуренты из-за границы, мы все равно должны их покупать?

Скрин комментариев

П****ц! Бригада! Порешаки...

Было бы смешно, если бы не было так страшно;

Не смогла досмотреть до конца;

Я все видео ждала, когда же Богдан пузырь надует с той жвачки. Помурчали и разошлись. Так еще и на-русском. Пора уже за это нести ответственность;

Гопники;



Скрин комментариев

Крутой "решала"!

Какая же дичь, пафосные разборки на камеру... Интересно, чувак слышал, что президент не имеет никакого права давить на городского голову и указывать ему там что-то где-то погасить и разобраться? Если у украинского производителя есть претензии к КГГА относительно каких контрактов, то производитель обращается в суд (сейчас речь не о справедливие украинские суды, речь о процедурах, а не о сути), а не к "крыше" в лице презедента;

Скрин комментариев

Каждый видит то, что хочет видеть. Для меня главное - попытка решить вопрос с задолженностью и предоставить возможность отечественным производителям работать и зарабатывать деньги. Разве это проблема? Да пусть хоть в носу ковиряется - лишь бы проблемы решались!

И главное - это трамваи производства этого "Южмаш", которые Кличко не хочет в Киеве, за что ему отдельное спасибо!

Скрин комментариев

Говорите, закон про мову в действие вступил? Ну-ну... И у кого же хватит смелости привлечь? Хотя о чем это я, наверняка отменят на днях;

Жвачка во рту!

А где государственный язык?

Скрин комментариев

"Украинский производитель не может в тендере участвовать" - а сделать нормальный трамвай не пробовали?

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, Офис президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в использовании стилистики работ каллиграфа и лауреата Шевченковской премии Василия Чебаныка без его разрешения.

Также мы писали о том, что в начале июля пресс-служба президента Владимира Зеленского оконфузилась, перепутав в анонсе на сайте столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

Отметим, что недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации и назначить на должность главы КГГА своего человека.