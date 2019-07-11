Зеленский подтвердил планы забрать у Кличко полномочия главы КГГА

Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко узнал о планах от самого Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации и назначить на должность главы КГГА своего человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в видео-обращении, размещенном в Facebook.

Кличко сообщил, что встреча с Зеленским состоялась 10 июля вечером. "Президент подтвердил-таки разделение, чтобы была КГГА, его вертикаль, и что он собирается назначить туда своего человека", - сказал мэр.

Друзья! Относительно политических процессов, что планируют запустить в столице. Разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу избавят местного самоуправления. - Когда мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенная сверху человек, которого киевляне не выбирают и которая, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств. К таким методам, напомню, прибегал когда-то Янукович. Опубликовано Виталием Кличко Четверг, 11 июля 2019 г.

Как отметил Кличко, разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления.

"Когда мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед громадой не имеет никаких обязательств", - сказал он.

Кличко напомнил, что к таким методам, прибегал когда-то экс-президент Виктор Янукович.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский может сместить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации и поставить управлять городом своего человека. Кличко в таком случае останется мэром, но потеряет реальное управление над городом, став в столице "церемониальной фигурой". Кадровые рокировки могут произойти уже после парламентских выборов.