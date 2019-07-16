Як Зеленський "вирішував" із Кличком питання по тендеру: відео обурило мережу

Зеленський обговорив із Кличком закупівлю трамваїв із Дніпра
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з мером Києва Віталієм Кличком з приводу тендерів на закупівлю трамваїв і закликав звернути увагу на українського виробника. Глава держави під час робочого візиту до Дніпра 12 липня відвідав ДП "Південмаш" і там йому розповіли про заборгованість за поставлену за замовленням влади столиці продукцію компанії "Татра-Південь".
Відео розмови з'явилося в мережі тільки сьогодні, 16 липня, і вона викликало бурхливу реакцію в інтернеті. Багатьох обурило, що гарант Конституції обговорює питання по тендерам, хоча ці питання має регулювати Антимонопольний комітет. Також юзери вбачають у президента "відстороненість" від теми і розкритикували манеру поведінки глави ОПУ Андрія Богдана із жуйкою у роті. А вся розмова відбувалася не українською, а російською мовою.
На ролику видно, як керівник компанії "Татра-Південь", які виробляють свою продукцію на потужностях "Південмашу", спілкувався з президентом і викладав суть претензії до влади Києва:
Володимир Зеленський у Дніпрі відвідав "Південмаш" (Фото: скріншот)
"Ми виграли тендер в Києві на 10 трамвайних вагонів...", - почав він.
"Подивися, які гарні наші вагони", - зауважив Зеленський.
"...Відвантажили перший трамвай, вже пройшло більше ніж півроку, але на жаль ми не можемо отримати гроші...", - сказав директор компанії.
"...Але справа не в цьому, гроші повернуть, це ми домовимося. Далі!" - пообіцяв президент посприяти у питанні погашення заборгованості та поцікавився іншим питанням, яке найбільше турбувало керівника підприємства.
"Зараз оголосили новий тендер, під гарантію Кабінету міністрів, на гроші від Європейського інвестиційного банку - 30 мільйонів євро, і в тендері документації заклали норму, за якою український виробник туди не може потрапити в принципі. Я не кажу, що там не передбачаються преференції для українського виробника 15%... Це не конкуренція, це обмеження", - розповів директор "Татра-Південь".
"Давайте наберемо мера міста Києва", - запропонував Богдан, після чого дістав телефон і подзвонив Кличку.
"А скільки він вам винен?" - уточнив Зеленський.
"Ну, він 30 мільйонів винен, але контракт на 430 мільйонів", - відповів той.
Потім президент по телефону, включеному в режим конференц-зв'язку, поспілкувався з Кличком:
Володимир Зеленський поговорив із Віталієм Кличком з приводу тендерів (Фото: скріншот)
- Добридень, пан мер... Віталій Володимирович, добридень.
- Доброго дня.
- Це Зеленський Володимир, тут на гучному зв'язку, із Андрієм тут і з колегами, ми на "Південмаші" знаходимося. Ось зустрілися з колегами.... Вам відома така компанія "Татра-Південь"?
- Відома.
- Ви робили замовлення. Вони виконали замовлення, а люди гроші не отримали від вас... Просто до мене звертаються як до президента, а що я можу зробити? Я дзвоню вам.
- Можу уточнити зараз. Але з усіма... вони поставили трамваї?
Володимир Зеленський похвалив травмаи, які не сподобалися Віталію Кличку (Фото: скріншот)
- Звичайно, вони виконали замовлення, з ними не розрахувалися... ("Один зробили", - тут же уточнив директор компанії) Ну і головна проблема не тільки в заборгованості, але її я вас теж прошу вирішити. А в тому, що вони хотіли брати участь у тендері.
Конкретизувати претензію взявся Богдан, який підключився до розмови: "Кваліфікаційна умова тендеру прописана таким чином, що український виробник не може брати участь. Тобто вони прописані під постачання з-за кордону".
Зеленський поцікавився у Кличка, чому він не хоче купувати трамваї цього підприємства, на що столичний градоначальник пояснив: "Тому що вони стоять під парканом і постійно ламаються, а мені потрібні трамваї, які ходитимуть".
Віталій Кличко пообіцяв заплатити за куплений трамвай (Фото: скріншот)
У свою чергу директор "Татра-Південь" запевнив Зеленського, що мова йде про інші 30 трамвайнх вагони, які його підприємство постачало в Київ, а ці "чудово працюють, просто пречудово, краще за всі".
Ролик із таким спілкуванням опублікувало "Рагу.лі"на своїй Facebook-сторінці. В коментарях редактори зазначили, що подібні процеси повинні відбуватися на рівні органів місцевого самоврядування
Користувачі мережі досить негативно висловлюються з приводу такої розмови, який порівнюють з "рєшалкой" в манері 90-х років минулого століття.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, Офісу президента України Володимира Зеленського дорікнули у використанні стилістики робіт каліграфа, лауреата Шевченківської премії Василя Чебаника без його дозволу.
Також ми писали про те, що на початку липня прес-служба президента Володимира Зеленського осоромилася, переплутавши в анонсі на сайті столицю Канади Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.
Зазначимо, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що президент України Володимир Зеленський планує розділити повноваження мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації і призначити на посаду голови КМДА своєї людини.