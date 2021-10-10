ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь

Новина українською →
Воскресенье 10 октября 2021 20:22
Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Владимир Зеленский рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году будет поступать в высшее учебное заведение. По словам президента Украины, Александра продолжит учебу в нашей стране.

Об этом глава государства рассказал Кате Осадчей в программе "Світське життя" на телеканале "1+1".

"Только здесь. Потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто. Потому что если бы она училась за границей, то она могла бы учиться без охраны", - заявил Зеленский.

Он также рассказал, что Александра уже выбрала себе будущую профессию и хочет изучать международную экономику. При этом Зеленский отметил, что, зная характер дочери, не исключено, что она еще изменит свое решение.

Владимир Зеленский рассказал, в какой стране будет учиться его дочь (видео: YouTube)

Напомним, фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, на котором раздала награды в необычных номинациях. Интересно, что вечеринку открыл руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом.

Мы также писали о том, что украинец сделал на ноге татуировку с портретом Владимира Зеленского. После этого мужчина стал звездой сети. Отметим, что его заметили на трамвайной остановке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Катя Осадчая
LITE
Праздник 10 октября: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы
Праздник 10 октября: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы