"Шаолинь года" и Арахамия за диджейским пультом: "слугам народа" раздали награды в Трускавце
Фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, раздав награды в необычных номинациях. Громкую вечеринку открыл руководитель СН Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом.
Об этом рассказала официальный представитель фракции Юлия Палийчук.
Награды в рамках премии "Слугам по заслугам" были распределены таким образом:
- В номинации "Ответственность года" победил Игорь Копытин, не пропустивший ни одного заседания парламента.
- "Шаолинь года" стал Николай Сольский, который провел за трибуной парламента больше всего времени.
- "Настойчивость года" - Галина Третьякова, которая не смотря на хейт, не сходила со своих позиций.
- "Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.
- "Децентрализатор года" - Виталий Безгин.
- "Красная кнопка года" - Людмила Буймистер - за нажатие красной кнопки во время голосования за принципиальные для партии законопроекты.
- "Отец года" - Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
- "Инвест-няня года" - председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
- "Пчелы против меда" - Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.
- В номинации "Количество и качество" победил Даниил Гетьманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.
"Церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам". На премии работает программа "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Программу начинает Давид Арахамия", - подписала Палийчук видео.
Видео: Давид Арахамия зажег за диджейским пультом
Напомним, что 1 октября 2021 года фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти. На следующий день к заседанию фракции присоединился Владимир Зеленский.
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