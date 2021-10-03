"Шаолинь года" и Арахамия за диджейским пультом: "слугам народа" раздали награды в Трускавце

Фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, раздав награды в необычных номинациях. Громкую вечеринку открыл руководитель СН Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом.

Об этом рассказала официальный представитель фракции Юлия Палийчук.

"Церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам". На премии работает программа "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Программу начинает Давид Арахамия", - подписала Палийчук видео.

Напомним, что 1 октября 2021 года фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти. На следующий день к заседанию фракции присоединился Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, как выглядит элитный отель в Трускавце, где заседают "слуги народа".