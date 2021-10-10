ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка

Новость на русском →
Неділя 10 жовтня 2021 20:22
Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Володимир Зеленський розповів, де навчатиметься його донька, яка наступного року вступатиме до вищого навчального закладу. За словами президента України, Олександра продовжить навчання в нашій країні.

Про це глава держави розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

"Тільки тут. Тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони", - заявив Зеленський.

Він також розповів, що Олександра вже вибрала собі майбутню професію і хоче вивчати міжнародну економіку. При цьому Зеленський зазначив, що, знаючи характер дочки, не виключено, що вона ще змінить своє рішення.

Володимир Зеленський розповів, в якій країні буде вчитися його дочка (відео: YouTube)

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" бурхливо завершила своє засідання у Трускавці, на якому роздала нагороди в незвичайних номінаціях. Цікаво, що вечірку відкрив Керівник "Слуги народу" Давид Арахамія, зайнявши місце за діджейським пультом.

Ми також писали про те, що українець зробив на нозі татуювання з портретом Володимира Зеленського. Після цього чоловік став зіркою мережі. Зазначимо, що його помітили на трамвайній зупинці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Катя Осадча
LITE
Свято 10 жовтня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети
Свято 10 жовтня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети