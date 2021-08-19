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Украинец сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского: мужчина стал звездой сети (фото)

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Киев, Четверг 19 августа 2021 21:35
Украинец сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского: мужчина стал звездой сети (фото) Украинец набил на ноге тату с Зеленским (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве заметили мужчину, который на голени левой ноги набил портрет Президента Украины Владимира Зеленского.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Игорь Тихолаз.

По словам мужчины, фото он нашел в сети.

Отмечается, что мужчину с портретом Зеленского на ноге заметили в Киеве на трамвайной остановке. Доподлинно неизвестно, кому именно принадлежит это тату.

Татуировка вызвала бурную реакцию в соцсетях. Люди в комментариях реагировали по-разному, в основном они удивлялись с мужчины. Но были и довольно агрессивные отзывы.

  • На другой Порошенко должен быть;
  • Через несколько лет она сползет к пяти;
  • Вопрос: зачем?;
  • Редкая птица;
  • Заметил себя наклейкой;
  • У меня нет слов. Вот это фанаты!;
  • Ну набил себе и набил, тебе какое дело до жизни других. Можешь и ты набить тату с Порошенко;
  • Такого еще не видел.

Украинец сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского: мужчина стал звездой сети (фото)Украинец набил на ноге тату с Зеленским (фото: facebook.com/tiholaz)

Ранее мы сообщали, что харьковчанин набил на лице тату "Кернес жив". Мужчина объяснил свой поступок.

Также через некоторое время еще один местный житель набил похожее тату, но уже на ноге. Мужчина изобразил градоначальника в костюме и с легкой небритостью.

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Владимир Зеленский Тату
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