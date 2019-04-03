Зеленский позвал Порошенко на дебаты: бурная реакция сети

Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко "ультиматум" по проведению дебатов, хотя в законе механизм его проведения прописан
Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с Петром Порошенко, но при определенных условиях, и дал ему сутки на принятие решения. В частности, кандидаты в президенты Украины должны встретиться на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве и оба перед дебатами обязаны пройти медицинскую экспертизу. Украинцы живо отреагировали на подобные условия и делятся в сети мнениями об этом.
Простые граждане, а также политики, общественные и культурные деятели в своих взглядах на подобный "ультиматум" Зеленского Порошенко расходятся. При этом многие аппелируют к закону, который регулирует проведение дебатов между кандидатами на пост главы государства в конкретный способ.
В частности, к статье 62 закона о выборах президента Украины, в которой указана процедура и сроки проведения предвыборных теледебатов.
"Тоесть порядок организации дебатов определяет Общественное, а не Зеленский и не Порошенко. А оплачивается организация и трансляция из государственного бюджета", - отметила пользователь сети Татьяна Лупова.
При этом в госпредприятии НСК "Олимпийский" также прокомментировали "вызов" Зеленского на их стадион.
Фото: НСК "Олимпийский" (facebook.com/olympic.nsc)
В пресс-службе заявили, что никаких официальных заявок на подобное меропиятие к ним не поступало. Предложение Зеленского провести такие дебаты на стадионе там назвали его собственной инициативой.
Отметим, что Анатолий Гриценко, который также баллотировался на выборах президента 31 марта, но не набрал необходимого количества голосов для выхода во второй тур, поддержал идею подобных "экспериментальных" дебатов:
"Не знаю, что там придумают в штабе Порошенко, а мой ответ был бы мгновенной: я бы с Зеленским вышел на дебаты. На НСК Олимпийский, вживую, в присутствии тысяч журналистов - тем более! И со всеми справками", - написал он в своем Facebook.
Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай также высказался по поводу возможного переноса места для дебатов. Только он пошел дальше, и предложил провести их в район проведения ООС на Донбассе.
"Зеленский приглашает Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. А я поддерживаю предложение Семена Кабакаева перенести дебаты на линию фронта. На ноль. В блиндаж", - говорится в сего сообщении в сети.
Добавим, что нардеп от Блока Петра Порошенко Мария Ионова негативно высказалась о варианте Зеленского провести дебаты. В эфире "Громадське" она предположила, что президент на это не пойдет.
"А на стадион к нему может прийти Павелко и сыграть в футбол", - добавила она.
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Однако многие украинцы настаивают, что закон есть закон, и место проведение теледебатов в нем четко указано.
Скрин: facebook.com/TetyanaLupova
В то же время некоторые пользователи сети начали бурно "развивать тему", если дебаты состоятся на условиях Зеленского. В скоих комментариях люди как привило полярны в этом воросе, в зависимости от тех или иных политических предпочтений:
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, в социальных сетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Также мы писали о том, что бывший народный депутат, поборница украинского языка и филолог Ирина Фарион раскритиковала Зеленского за русский язык в публичных выступлениях и подчеркнула, что пока украинские военные защищают страну от оккупантов, он "насилует язык на глазах у всей страны".
Позже у Зеленского прокомментировали отношение к языковому вопросу. В его штабе заявили, что Зеленский намерен популяризировать украинский язык, но и предоставлять возможность для использования любых других.