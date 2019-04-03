Зеленский позвал Порошенко на дебаты: бурная реакция сети

Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с Петром Порошенко, но при определенных условиях, и дал ему сутки на принятие решения. В частности, кандидаты в президенты Украины должны встретиться на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве и оба перед дебатами обязаны пройти медицинскую экспертизу. Украинцы живо отреагировали на подобные условия и делятся в сети мнениями об этом.

Простые граждане, а также политики, общественные и культурные деятели в своих взглядах на подобный "ультиматум" Зеленского Порошенко расходятся. При этом многие аппелируют к закону, который регулирует проведение дебатов между кандидатами на пост главы государства в конкретный способ.

Видео: facebook.com/ze2019official

В частности, к статье 62 закона о выборах президента Украины, в которой указана процедура и сроки проведения предвыборных теледебатов.

"Тоесть порядок организации дебатов определяет Общественное, а не Зеленский и не Порошенко. А оплачивается организация и трансляция из государственного бюджета", - отметила пользователь сети Татьяна Лупова.

При этом в госпредприятии НСК "Олимпийский" также прокомментировали "вызов" Зеленского на их стадион.

Фото: НСК "Олимпийский" (facebook.com/olympic.nsc)

В пресс-службе заявили, что никаких официальных заявок на подобное меропиятие к ним не поступало. Предложение Зеленского провести такие дебаты на стадионе там назвали его собственной инициативой.

Скрин: nsc-olimpiyskiy.com.ua

Отметим, что Анатолий Гриценко, который также баллотировался на выборах президента 31 марта, но не набрал необходимого количества голосов для выхода во второй тур, поддержал идею подобных "экспериментальных" дебатов:

"Не знаю, что там придумают в штабе Порошенко, а мой ответ был бы мгновенной: я бы с Зеленским вышел на дебаты. На НСК Олимпийский, вживую, в присутствии тысяч журналистов - тем более! И со всеми справками", - написал он в своем Facebook.

Скрин с Facebook-страницы Анатолия Гриценко

Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай также высказался по поводу возможного переноса места для дебатов. Только он пошел дальше, и предложил провести их в район проведения ООС на Донбассе.

"Зеленский приглашает Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. А я поддерживаю предложение Семена Кабакаева перенести дебаты на линию фронта. На ноль. В блиндаж", - говорится в сего сообщении в сети.

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Добавим, что нардеп от Блока Петра Порошенко Мария Ионова негативно высказалась о варианте Зеленского провести дебаты. В эфире "Громадське" она предположила, что президент на это не пойдет.

"А на стадион к нему может прийти Павелко и сыграть в футбол", - добавила она.

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако многие украинцы настаивают, что закон есть закон, и место проведение теледебатов в нем четко указано.

"Не знаю, теоретически, может дебаты можно провести и на Эйфелевой башне, - но есть нюансы. Ст. 62 Закону України "Про вибори Президента України": дебати проводяться в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосування между 19:00 і 22:00 в прямом эфире длительностью не менее 60 минут. Дебаты организуются и транслируются Национальной телекомпанией Украины за счет средств Госбюджета на избирательную компанию. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия, выделенный для дебатов время отдается его оппоненту. Как-то так";

"Беззаконие начинается! Кто не в курсе - по ст. 62 Закона о выборах президента Украины... В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия выделенное для дебатов время отдается его оппоненту. Чего ждать дальше?"...

Скрин: facebook.com/TetyanaLupova

В то же время некоторые пользователи сети начали бурно "развивать тему", если дебаты состоятся на условиях Зеленского. В скоих комментариях люди как привило полярны в этом воросе, в зависимости от тех или иных политических предпочтений:

"Я надеюсь, что Зеленский извинится на дебатах за то, что называл Украину проституткой? За то, что называл украинский "хохлами"? За то, что оскорбил всех верующих, которые хотят ходить к своей, Украинской Церкви, назвав Томос "термосом"?

"Господин Зеленский! Не ставьте требования народу, вы еще даже близко не президент! Народ Украины требует дебатов, а не ваших скользких и умелых выкрутасов. Так с людьми нельзя себя вести. Пахнет каким-то царизмом";

"Стадион? Экспертиза? Вы серьезно? Мы шоу готовим или политические дебаты?

"Шоумен он и есть шоумен";

"Ой, как хорошо, что собрался на дебаты! Теперь назад дороги нет! Не по пацански будет, если не придет!"

"Молодец!"

"Ваш гаарант не прийдет, он ВП введет"...

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, в социальных сетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Также мы писали о том, что бывший народный депутат, поборница украинского языка и филолог Ирина Фарион раскритиковала Зеленского за русский язык в публичных выступлениях и подчеркнула, что пока украинские военные защищают страну от оккупантов, он "насилует язык на глазах у всей страны".

Позже у Зеленского прокомментировали отношение к языковому вопросу. В его штабе заявили, что Зеленский намерен популяризировать украинский язык, но и предоставлять возможность для использования любых других.