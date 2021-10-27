Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете российских звезд в Украине

Владимир Зеленский наконец ответил на петицию Игоря Кондратюка о полном запрете концертной деятельности артистов из России на территории нашей страны.

Что думает президент по данному вопросу - читайте в нашем материале ниже.

Что сказал Зеленский о запрете российских артистов

Ответ на петицию продюсера, в которой Кондратюк требовал запретить въезд исполнителей из страны-агрессора "до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украиной над своими восточными границами", появился 27 октября на сайте Официального интернет-представительства президента.

Прежде всего Зеленский поблагодарил всех, кто приобщился к этой петиции, за активную гражданскую позицию.

Далее-прямая речь президента:

Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии" Министерство культуры и информационной политики Украины составляет Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Статьями 3 и 3-1 Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" определены ограничения при проведении гастрольных мероприятий и установлены особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, в частности запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Согласно Закону Служба безопасности Украины в установленном порядке рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастрольном мероприятии. Также предусмотрена ответственность за нарушение требований этого закона.

Кроме того, согласно Закону Украины "О телевидении и радиовещании" телерадиоорганизации не имеют права распространять программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мною отправлено петицию Премьер-министру Украины Д. Шмигалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины О. Данилову и Главе Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопрос по совершенствованию системы их организации и проведения, усиление ответственности за нарушение требований указанного Закона.

Напомним, петиция №22/123500-еп на сайте президента собрала 25 тысяч голосов буквально за две недели.

В чем суть петиции Кондратюка

Экс-ведущий "Караоке на Майдане" убежден, что нельзя допускать гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах россиян в Украине, так как они являются "представителями страны-агрессора и своим молчанием поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе".

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений - артисты/артистки, актеры/актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали - оккупацию Крыма и развязывания Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим мочанням тоже несут ответственность за агрессивные действия России", - написал известный продюсер и ведущий.

Исключение возможно только для тех артистов, которые "публично выступили против российской агрессии".

"Исключения для запрета допускаю лишь для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", - говорится в петиции.

"Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Так как они есть продолжение войны другими методами - методами интерес украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев", - резюмировал Кондратюк.