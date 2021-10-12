Известный продюсер назвал условие, при котором российские артисты могут приезжать в Украину

В Украине могут запретить выступления российских артистов по инициативе ведущего Игоря Кондратюка и его петиции , которая собрала необходимое количество подписей. Известный продюсер Вадим Лисица поддержал идею, но внес свое предложение относительно гастролей представителей шоу-бизнеса РФ.

Предложение продюсера

Продюсер считает, что артисты могут пойти на такие условия и согласятся.

"У меня своя позиция по этому поводу, она заключается в том, что, конечно, как-то регулировать выступления российских артистов в Украине нужно, и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию", - сказал он.

Также Лисица считает, что наши артисты могут ездить в РФ, но тоже должны отчислять деньги на армию

"В отношении украинских артистов, которые ездят в РФ - это довольно сложная ситуация, потому что их не так много уже туда едет. Я лично ни одного артиста не знаю, который ездит в Россию. Я знаю, кто ездил, я знаю, кто там выступал, и кто прятался, и кто выступал на корпоративах... Я знаю таких артистов, но ведь даже они туда не ездят. И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии", - считает Лисица.

В чем суть петиции о запрете российских артистов в Украине

Кондратюк убежден, что нельзя допускать гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах россиян в Украине, так как они являются "представителями страны-агрессора и своим молчанием поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе".