Данилов сделал заявление о запрете российских звезд в Украине: "понятия не имею, кто такой Моргенштерн"

Запрет на выступление всех без исключения российских артистов в Украине, судя по всему, на государственном уровне введен не будет. Несмотря на то, что президента активно просят рассмотреть этот вопрос - петиция с соответствующим обращением, зарегистрированная Игорем Кондратюком, всего за две недели собрала 25 тысяч подписей.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Так, на вопрос о том, стоит ли от Владимира Зеленского, Кабмина или СНБО ждать каких-то решений по запрету концертной деятельности российских "деятелей культуры" в нашей стране, Данилов ответил: "Я не знаю, о каких артистах идет речь".

"Если вы покупаете билет и платите этому артисту, тогда вопрос, а что вообще у нас происходит? Есть же разные артисты. Например, Ахеджакова. Я с большим удовольствием сходил бы на ее спектакль, даже ради уважения к этой большой артистке", - сказал секретарь СНБО.

На реплику о том, что кроме Лии Ахеджаковой, которая публично осуждает политику Кремля относительно Украины, есть также, например, поддерживающий Путина Моргенштерн, Данилов ответил, что он "понятия не имеет вообще, кто это такой".

Напомним, петиция №22/123500-еп на сайте президента с призывом запретить выступления россиян в Украине собрала 25 тысяч голосов. Это значит, что Владимир Зеленский обязан отреагировать на нее.

"Посмотрим - что легче: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запрещать этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел во власть", - прокомментировал успех своей петиции Кондратюк в Facebook.

Петиция с призывом запретить выступления россиян в Украине собрала нужное количество подписей (petition.president.gov.ua)

В чем суть петиции о запрете российских артистов в Украине

Кондратюк убежден, что нельзя допускать гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах россиян в Украине, так как они являются "представителями страны-агрессора и своим молчанием поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе".

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающих в сфере развлечений - артисты / артистки, актеры / актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России", - написал известный продюсер и ведущий.

Исключение возможно только для тех артистов, которые "публично выступили против российской агрессии".

"Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, которые публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", - говорится в петиции.

"Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжением войны другими методами - методами заинтересованности украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и подверглись скитаниям миллионы вынужденных переселенцев", - резюмировал Кондратюк.

Петиция с призывом запретить выступления россиян в Украине (petition.president.gov.ua)