Зеленский в Омане: сеть взорвалась забавными фотожабами

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский в Омане вдохновил интернет на острые фотожабы

Владимир Зеленский в Омане провел встречу на высшем уровне и обсудил торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В Офисе президента Украины 6 января сообщили о диалоге с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

В то же время внезапная и без лишней огласки поездка Зеленского с семьей после Нового года, который глава государства встретил в Карпатах, в государство на Аравийском полуострове на морской курорт Оманского залива, вызвала в обществе массу вопросов и вдохновила сеть на создание забавных фотожаб.

Отметим, что президента Украины заметили на курорте в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (один из самых роскошных в стране) 5 января, и вскоре после этого в Офисе президента сделали заявление о поездке Зеленского в Оман рейсовым самолетом за свои деньги, а затем появились сообщения о важных деловых встречах.

В интернете тут-же появилась масса коллажей и фотоприколов, которые "комментируют" вояж Зеленского в Оман, отдых в шикарной гостинице - стоимость номеров доходит до 4 тысяч долларов - и объяснения ОПУ о цели поездки уже постфактум.

Героями острых картинок стали ряд политических фигур и персонажи известных фильмов и не только. Также пользователи сети провели параллель с отдыхом экс-президента Петра Порошенко на Мальдивах и "соизмерили" критику и реакцию тогда и сейчас.

Зеленский в Омане вдохновил сеть на фотожабы (Фото с Facebook-страницы Александра Бабака)

Зеленский с семьей отправился в Оман - в сети появились фотожабы (Фото: facebook.com)

Зеленский в Омане вдохновил сеть на фотожабы (Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij)

Зеленский в Омане вдохновил сеть на фотожабы (Фото: facebook.com)