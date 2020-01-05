Появились новые фото Зеленского из Омана: не отдыхал

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Стало известно, что Зеленский делал в Омане

Владимир Зеленский с супругой 5 января были замечены в Омане. Как успели сообщить ряд СМИ, глава страны с первой леди Украины отдыхали на побережье Оманского залива возле города Маската. Как оказалось, Зеленский отправился в Оман не отдыхать, а обсудить деловые вопросы с министром Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, который ответственен за иностранные дела. Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что стороны вели переговоры по укреплению отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Участники встречи также договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов.

Ранее в офисе Зеленского сделали заявление относительно цели визита президента. Офис президента объяснил, что в Оман Зеленский улетел "рейсовым самолетом за свои деньги" и там у президента только деловые встречи.

Владимир Зеленский в Омане решал деловые вопросы (фото: Офис президента)

Как мы ранее сообщали, президент остановился в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Также мы писали, Новый год Владимир Зеленский провел в Ивано-Франковской области и после холодной Украины отправился на побережье Оманского залива.