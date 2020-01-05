Зеленский с семьей тайно покинули страну (фото)

Владимир Зеленский покинул Украину (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский с семьей отправились на отдых в государство Передней Азии

Владимир Зеленский, первая леди Украины Елена Зеленская, а также их дети были замечены в Омане утром 5 января. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Об этом сообщает "Страна".

Президент находится в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Владимир Зеленский на отдыхе в Омане (фото: Страна.ua)

По данным "Страны", глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку. В распоряжении издания оказались фото Владимира Зеленского, сделанные утром 5 января.

Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (фото: booking.com)

После этого в офисе Зеленского сделали заявление относительно цели визита президента восточного государства. Офис президента объяснил, что в Оман Зеленский улетел "рейсовым самолетом за свои деньги" и там у президента запланированы деловые встречи.

Заявление Офиса Президента Украины (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что Новый год президент встретил в Гуте, но оттуда он улетел после праздников (а именно - 2 января самолетом из Ивано-Франковска на Киев), а затем, без лишней огласки, вылетел в Оман (это государство на Аравийском полуострове).

Напомним, что до этого Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен от "Квартала 95".